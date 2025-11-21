北檢為一把「米其林藍傘」失竊追訴到二審 老婦遭冤高院抨檢警
陳姓婦人被控竊取放在台北市中山區公所前的「米其林輪胎」大傘，警方循監視器影像查獲陳婦，台北地檢署依竊盜罪起訴。陳婦否認偷傘，律師也指小偷身形、出入時間與她明顯不同，台北地院判無罪。北檢以當時僅4名女子申請敬老卡，惟陳婦容貌與犯嫌相似為由上訴，台灣高等法院批檢「不應上訴時就不該上訴」，駁回確定。
李姓傘主表示，去年3月11日下午2點50分到區公所，將傘放在傘桶裡，3點10分要離開時，傘竟被竊，因此報警。警方追查，拿走雨傘的人和在區公所社會科裡的人衣著相同，可見是同一人，當天有7個人到社會科申請敬老卡，4名女性中只有陳婦的體型、臉型、髮型與小偷相似。
陳婦不否認有到區公所，但說沒偷傘，律師也說傘被偷之際，陳婦還在區公所。
北院認為監視器拍到的一名短髮齊肩的婦女拿走藍色雨傘，但其他監視器鏡頭只拍到女子的背影、遠攝畫面，無法辨識被拍攝者的長相。此外，法官認為就算偷傘人曾到敬老櫃台也不代表有申辦敬老悠遊卡，員警僅以社會科於該段時間內申辦敬老悠遊卡的民眾資料比對，忽略竊盜之人可能到區公所申辦其他業務。
監視器拍到偷傘的時間是下午2點55分，陳婦請領完戶籍謄本的時間是2點57分，案發時還沒離開，監視器也未顯示竊盜嫌疑人「先偷傘再返回」，因此判陳婦無罪。
北檢上訴，先是認定偷傘的人衣著沒有改變，該時段只有4名女性申辦敬老卡，應可調取另外3名婦人最近留存的相片交叉比對；陳婦的丈夫當天也在現場，手機有定位功能，可曉諭陳夫提出定位資料；律師指陳婦身高僅145公分，與偷傘賊不同，應可調取醫療院所的身高資料，一審未盡調查之能事，請求撤銷改判。
檢察官此舉也惹惱高院，高院認為一審對相關證據取捨已於判決書中一一論述，檢方卻堅持不同的評價，但要負責提出證據的工作卻沒做好，雖然旅居國外30餘年的陳婦在審判期日未現身，合議庭仍維持無罪見解，全案確定。
更多udn報導
8500萬豪宅「現金一次付清」 神秘富豪細節曝
金正恩談處決姑丈細節？北韓叛官揭血腥內幕
麥當勞奶昔復出 他喝半杯曝：才知道為何停賣
讓人不想再去？一票人點1國：食物、景點沒特色
其他人也在看
AI大師吳宥忠以突破性應用掀起台灣AI新浪潮 跨醫療、製造、教育領域成果亮眼
【台北報導】 被業界譽為「AI大師」的吳宥忠，近年憑藉多項具指標性成果，持續引領台灣人工智慧產業向前跨越。他不 …火報 ・ 1 小時前
【本日焦點】稱「熊出沒」取消日本團 26人共被騙近百萬／曾被譽為「情人橋」淪廢墟兩年 鄉民心碎／北檢為一把失竊傘追訴到二審 惹惱高院
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.稱「熊出沒」取消日本團 26人共被騙近百萬 2.曾被譽為「情人橋」淪廢墟兩年 鄉民心碎 3.北檢為一把失竊傘追訴到二審 惹惱高院 4.要求烏國割地 川普28點俄烏和平方案一覽 5.月世界垃圾山主嫌 4連霸里長父子遭收押Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 7 小時前
有錢有閒看演唱會？賴清德：台灣經濟進步 所以周子瑜回來表演
第62屆金馬獎今（22）晚登場，電影《大濛》以白色恐怖為背景入圍11項大獎。總統賴清德於21日晚間前往影院觀影，藉此表達對台灣影視娛樂產業的支持。對於韓團TWICE台籍成員周子瑜回台表演，他開心表示歡迎，同時表示，希望在政府的支持下，能有更多演藝工作及文化創作者共同譜寫台灣這塊土地的故事。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
傳承阿嬤手藝，把古早味做出文青感！新竹這碗豆瓣麵，配一碗蒜頭胡椒雞湯，暖胃又滿足！
久久到新竹一次，不吃點新竹的口袋名單美食說不過去，本來目標是新竹刀削麵，但才17點就大排長龍…，預估不知道要排到幾點，只好作罷改找其他美食。離新竹刀削麵的武昌街上，有家文青小店月桃拌麵，傳承阿嬤的手藝，並以阿嬤之名當店名，在在顯現濃厚祖孫情。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
長風論壇》穩定幣「這時」市值有望破2兆美元 蔡玉玲看好：將成21世紀新結算語言
美國《天才法案》（GENIUS Act）正式打響全球數位貨幣的戰國時代，穩定幣已不再只是加密科技議題，而是國家級的金融戰略。長風基金會今（22）日舉行的「2025美元霸權2.0與全球貨幣戰的開啟」論壇中，亞洲金融科技聯盟主席兼長風基金會執行長蔡玉玲指出，當川普將數位貨幣作為國家政策，全球99%的穩定幣都將與美元掛鉤，在2028年全球穩定幣市值有望突破2兆美元......風傳媒 ・ 1 小時前
王世堅清唱20秒《沒出息》嗨翻現場 網：尾牙春酒接不完了
民進黨立委王世堅過去在台北市議會質詢片段，被大陸網友拿去改編成組合成《沒出息》意外爆紅，甚至解放軍艦還用人形排出「從從容容」、「游刃有餘」等大字。王世堅本人也在近日跑攤時，現場清唱20秒，讓全場民眾嗨翻，網友笑說，「尾牙春酒活動可能要接不完了」。中天新聞網 ・ 1 天前
子瑜中文喊「期待這一天非常久」！畫面網哭：一步等了10年
娛樂中心／綜合報導南韓超人氣女團「TWICE」本週末連續2天在高雄世運主場館登場，這次演出對台灣成員子瑜意義重大，出道滿10年，終於首度在家鄉開唱！現場湧入超過3萬名粉絲，尖叫聲幾乎震破夜空。子瑜今（22日）用中文及台語開場：「大家好，我是子瑜，我終於帶著成員們一起來高雄了！」溫柔一句話立刻掀起全場感動浪潮，粉絲們眼眶泛紅、歡呼不斷。民視 ・ 3 小時前
美股還能追嗎？阮慕驊看幣圈死傷慘重：除非「它」止穩否則該小心股市
比特幣這周表現十分艱難，整個月行情也相當慘淡，目前較10月創下的12萬6272.76美元歷史新高，下跌超過33%，市值蒸發逾1.2兆美元。加密貨幣市場近期劇烈震盪，「麻吉大哥」黃立成也慘遭波及，隨著比特幣與以太幣持續走弱，他的ETH多單自10月起屢屢被強制平倉，光是11月，他在去中心化交易所Hyperliquid上就爆倉71 次，登上平台「爆倉王」寶座，成為......風傳媒 ・ 1 小時前
醫美末日？明年恐千家診所關門 醫美醫摃上衛福部要求停止修法
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部出手整頓醫美亂象，預告修法，明年起不但全面消滅「直美」醫師、還限制高風險醫美手術須由特定專科醫師執行且得進行診所評鑑，引發醫美醫師大反彈，「形體美容外科醫學會」就痛批衛福部修法程序粗暴、不正義，新法還溯及既往，一個過去可以做拉皮、隆乳的家醫科未來連一般醫美手術都無法進行，「等於失業」，高喊受影響多達千家診所、波...匯流新聞網 ・ 1 天前
和平計畫逼烏讓步 川普：若烏不滿提案只能繼續戰爭
（中央社記者侯姿瑩華盛頓21日專電）美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇。美國總統川普今天表示，「我們有方法達成和平」，烏克蘭總統將必須同意這項方案，若烏方不滿意提案，俄烏戰爭只能繼續打下去。中央社 ・ 18 小時前
日本住宿狂降價！旅日達人點名「3大熱區」一票人點頭
生活中心／張予柔報導日本首相高市早苗近期在國會表態「台灣有事就是日本有事」，此言論不僅引發中日關係緊張，也在旅遊市場掀起波瀾。中國政府先呼籲民眾勿赴日旅遊，導致多數旅行團及自由行旅客退訂行程，又宣布暫停進口日本水產品，這也讓台灣網友注意到，日本部分地區的住宿價格出現波動。對此，旅日達人林氏璧也分析了價格下滑的原因。民視 ・ 11 小時前
立院三讀通過「李四川條款」 未來直轄市固定配3名副市長
立法院會今天（21日）三讀通過《地方制度法》，刪除直轄市人口超過250萬，才能增設第3位副市長的規定，改為只要是直轄市，就固定配3位副市長。而原先台北市副市長李四川若辭職轉戰新北市長，台北市將剩下2位副市長且不得增設，該修法通過後，就讓李四川順勢解套。鏡報 ・ 1 天前
「不該上訴時就別上訴」 高院重批北檢偷傘案濫訴
即時中心／林韋慈報導台北市一名陳姓婦人去（2024）年遭控竊取放在中山區公所前的雨傘，台北地檢署依竊盜罪起訴，但一審判無罪。北檢仍提起上訴，理由為申請敬老卡的女性名單中，陳婦外貌與犯嫌相似。台灣高等法院痛批檢方「不應上訴時就不該上訴」，最終駁回確定。民視 ・ 11 小時前
他抱怨買高鐵對號座竟是「行李架」！釣出苦主：買19排列車只有17排
一名網友在社群抱怨，在售票系統上買了高鐵對號座，上車後發現竟是「不存在的座位」為行李層架，不僅如此，過去也有網友發現列車座位排數與系統顯示不符，客服人員也對此說明原因。鏡報 ・ 18 小時前
擅用「石虎柳丁」拍片 大苑子道歉「盼再與農民合作」
大苑子飲品「鮮搾柳丁綠」，遭指申請「石虎柳丁」商標及宣傳，卻被爆出「1顆都沒買」，大苑子昨天晚間在臉書發表二度道歉聲明。大苑子強調，自2018與張姓農友合作至今長達7年，仍在繼續爭取與對方的合作。大苑...華視 ・ 17 小時前
中國就高市早苗「台灣有事說」 致函聯合國闡明立場
（中央社台北22日電）日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發中國強烈反彈。中國常駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯闡明中國政府的立場，並指中方會堅決行使「聯合國憲章」和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中央社 ・ 15 小時前
買365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網友全力挺 男友酸味道歉被罵爆
一名網友在Dcard上發文表示，日前下班途中看到新開的鹹酥雞攤，便透過手機詢問男友要不要吃、要吃哪些。男友當下爽快答應說要請客，她則依男友指名的品項加上自己想吃的菜色，總共夾了2盒共365元的量。誰知回家後男友臉色大變，不僅數落她夾太多「誰吃個鹹酥雞會花到365元啊...CTWANT ・ 1 天前
館長宣布進軍中國！預測「直播帶貨會賣爆」
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢近日遭3名資深員工接連「毀滅式」爆料，指控他涉及性騷擾及多項不當行為，紛爭纏身，而立場親中的他，過去被問及是否有意前往中國發展，未明確回應。館長20日在直播...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
點365元鹹酥雞就台女拜金？網列24超扯條件 狂酸「霸道羅漢腳」
何謂「拜金女」？過往有網友列出7大超誇張定義，如今隨著熱議話題持續演變，2人份鹹酥雞365元、訂閱單人Netflix、不看平日6折的電影、衛生紙用四層舒潔、看演唱會追星、原價食品等全被新增在列表中，「超低標準」讓不少網友大開眼界，直呼是「霸道羅漢腳」。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
冬盟》曾昱磬追平轟帶動單局3分攻勢 台灣海洋逆轉台灣山林
亞洲冬季棒球聯盟2支中職球隊今天第2次交手，台灣海洋在曾昱磬轟出追平陽春彈的帶動下，於8局下灌進3分逆轉戰局，以5：3擊敗台灣山林拿下對戰2連勝，貢獻2分重要打點的林莛淯獲選單場MVP，進場觀眾5222人創下冬盟單場最多紀錄。台灣海洋16日首次與台灣山林交手，陳宇宏先發5局無失分、高聖恩4打數3安打自由時報 ・ 3 小時前