「北檢看我兒子笨！」陳佩琪被訊問「這題」怒了：賴清德小孩美國學費哪裡來？

涉助民眾黨主席黃國昌跟監政敵的前中央社記者謝幸恩日前被約談，訊後稱「司法追殺黃國昌」，北檢對此發出聲明，強調過程尊重被告自由意志陳述及意願，一切視證據辦案。而前民眾黨主席柯文哲之妻子陳佩琪則批，過去她寫過在北檢那麼多的奇蹟遭遇，北檢怎麼都悶不吭聲的？「真心期待你們不要大小眼，也能回應我的問題，證實你們不是亂亂問， 否則就如我先前說的是『騙票來家裡亂亂搜』是一樣的。」

陳佩琪在臉書發文表示，某天法庭上沈慶京的律師徐履冰問她，「陳醫師你被叫去問過嗎？ 我怎麼從沒看過你筆錄啊！」 她感到莫名其妙， 明明被抓去問了3次，後來有次在法庭上，公訴檢察官說他們要捨棄起訴書上所有陳佩琪講的話，所以不交出筆錄。原來起訴書上寫入「某某人說了什麼」， 一定要把這人的筆錄呈給法庭才行，「家裡的錢一向都是我在管的，不該是起訴陳佩琪嗎？至少是交出我筆錄吧？」

​陳佩琪說，廉政官動不動就拿她站在ATM前的照片，影射這是貪污拿錢的證據，「我們的司法已經到了『人站在ATM前被拍就有貪瀆疑慮？』那真的要請大家小心了！」她也說，搜索票上列了37項這案子一干人的貪污事證，但對柯文哲只列「眾望基金會」是貪瀆事證，請問她什麼時候貪眾望基金會的錢了？這些年來只有無償幫眾望做公益而已。

陳佩琪提到，檢察官問「你兒子有兩本國泰世華帳戶， 一本末四碼是XXXX， 另一本末四碼是○○○○，哪本是你小時候幫他開的？ 哪本是你兒子自己後來開的？」事實是，兒子未成年時她幫其開過一本證劵戶來投資用， 另一本是兒子工作後應公司要求開的薪資轉帳戶，「要我說出哪一本是哪一本？去北檢還要考記憶力？你們自己看看存摺內容不就知道了，看我答不出來， 還露出一副覺得我很笨的樣子。」

陳佩琪表示，檢察官也問「你小孩留學費用哪裡來？」，她回應「在美國的拿全額獎學金，每月3300美金；日本的要自費，一年要26萬日幣，新冠疫情後幾年東大有減免，減免後一年13萬日幣，約一學期7萬日幣」，另一個小孩則是延畢做交換學生半年，沒在外念書，三個小孩都有工作一段時間了，都自己存了些錢才出去的。

陳佩琪怒批，「看我兒子笨，還問過我兒子曾遭詐騙的事，就想用這個恐嚇我，賴清德當市長時兩個小孩都在高學費的美國念碩、博士，南檢要不要去調查一下他錢從哪裡來啊？我這外行人都知道，是你們要拿出我犯罪的證據，而不是沒憑沒據、叫我來疲勞訊問、叫我自證己罪啊？」

