北檢稱「小三照無偽造」不起訴謝寒冰 曹興誠：助長親共賣台者氣焰

聯電創辦人曹興誠。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 媒體人謝寒冰2月爆料聯電創辦人曹興誠有「小三露骨照」，曹興誠則控告謝寒冰涉嫌違反《選罷法》、《個資法》、不實性影像等罪，台北地檢署29日以影像鑑定幾乎沒深偽情形等理由處分不起訴。對此，曹興誠透過臉書回應：「聽說謝寒冰獲得不起訴處分，我深覺遺憾。台北地檢署認為謝寒冰公布的照片無偽造，令人訝異！」

曹興誠在臉書發文寫道：「謝寒冰公布的照片有些真實，有些偽造，這是誹謗造謠者常用的手法。謝寒冰偽造最惡劣的一張，是顯示本人赤身露體吸著煙的照片。本人長期患有慢性氣管炎，四十年前即已戒菸，連二手菸或寺廟燒煙都無法容忍，怎可能如謝某公布的照片吸著煙？」

曹興誠表示：「這麼明顯的偽造，刑事局無法辨識，是不是應該請民間鑑識專家協助，而非閉門造車？謝寒冰公布照片中的中國女子，我確實認識，時約2015年。她當時在廣州做一些文物小生意，因為我是知名文物收藏家，所以她為生意，刻意在香港與我接近。我們交往一陣子，後因理念不合而分手。」

曹興誠直言：「這本是一件微不足道的個人私事，中共國安局竟然逼使其國民交出個人隱私，再透過謝寒冰這種無恥混混予以添加偽造、公諸於世，藉以打擊我的聲譽和大罷免。其違反選罷法的罪行公然囂張，檢調單位不予起訴，無疑將助長親共賣台者的氣焰。」

曹興誠強調：「謝寒冰指責我有婚外情。2015年我還是新加坡公民，住在香港，既非台灣國民，也非台灣公務人員，我有無婚外情干他何事？又新加坡是文明社會，尊重性自主權。婚外情被視為私事而非國事，因此並無任何法律責任。反倒是公開別人出軌行為或隱私，將觸犯『防止騷擾法』與『刑事誹謗罪』而遭到刑事處罰和民事賠償。』

曹興誠提到：「普林斯頓大學教授余英時曾指出：『毛澤東在1949年所建立的政權，徹頭徹尾是一個現代化的地痞流氓政權』。毛澤東在1927年也曾說：『流氓地痞不僅是革命的先鋒，而且是革命的英雄』。中共國安局和謝寒冰，侵犯他人隱私，意圖醜化、打擊反共人士，基本上完全符合『流氓地痞』的定義。本人將持續追訴，以懲不法。」

曹興誠痛批：「這個事件中最惡劣的是徐巧芯。他看到新聞後，第一時間跳出來說我是『下半身通匪』。一句話把所有中國婦女侮辱為『匪』，間接也侮辱了台灣所有陸配和他們的家庭。若說心眼之髒、口舌之毒，很少人能超過徐巧芯。這樣的潑婦我們罷不掉，還要花納稅錢供養她，真是毫無天理。」

