北檢第7次搜索太子集團約談11人！ 匯致負責人80萬交保

太子集團第七次搜索行動。（圖／翻攝畫面）

太子集團董事長陳志日前遭到柬埔寨警方逮捕，1月6日應大陸請求完成引渡程序，台北地檢署昨日也如火如荼對太子集團展開第7波搜索行動，指揮內政部警政署刑事局與法務部調查局兵分12路搜索，拘提、約談盧冠安等11名被告，今（1月9日）凌晨諭知盧冠安80萬交保、尼爾公司幹部賴榮駿50萬交保以及限制出境出海、先前以80萬交保的助理詹雯卉加保50萬。

台北地檢署針對太子集團如今已有7次搜索行動，目前共有9人在押。昨日被搜索的處所除被告住處，還有匯致國際商務公司，該公司自2021年起，疑幫太子集團在台設立紙上公司並營運，後在國內多家銀行設立國際金融商務分行（OBU）帳戶，將國外的不法金流清洗入台。

盧冠安為匯致國際商務公司的負責人訊後80萬交保，賴榮駿則是尼爾公司的高層幹部，主要負責擔任尼爾公司和匯致國際商務公司之間的聯繫的窗口50萬交保並限制出境出海，王昱堂助理詹雯卉先前已經以80萬元交保，昨複訊後檢方諭知加保50萬元。

今日下午還會移送8名被告至北檢複訊，8名被告分別是誠帷數位科技有限公司及澄映科技有限公司負責人、主管以及會計，2家公司主責為替集團設計博奕遊戲和客服業務，不過目前這2家公司皆已倒閉。

原始連結

