北檢簽結監委公務車私用案 徐錫祥鬆口：可檢討改用不起訴處分

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國民黨立委吳宗憲批評北檢「簽結」監委公務車私用案，檢察總長被提名人徐錫祥認為以「不起訴處分」較妥適。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院司法及法制、內政委員會今（9）日聯席審查最高檢察署檢察總長人事同意權案，國民黨立委吳宗憲質詢時，聚焦日前引發爭議的監察委員疑似濫用公務車案，質疑台北地檢署以「簽結」方式處理，在程序上是否妥當。

吳宗憲指出，北檢簽結理由提及相關油資已事後補繳，但他質疑，車輛耗損、司機加班等成本是否應一併納入考量，並以過去案例對比，指有清潔隊員僅因贈送價值數十元物品，卻遭依《貪污治罪條例》起訴，形成明顯落差。

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他進一步質疑，依《辦理他案應行注意事項》第三點規定，簽結須符合特定要件，但該案「人事時地物」均明確，為何仍能以簽結處理，直言「完全不符合規定」，並表示自己過去擔任檢察官11年，未曾如此處理案件。

對此，被提名人徐錫祥回應，檢察實務上在簽結與不起訴處分之間，確實存在一定裁量空間，但他個人認為，若能以不起訴處分書處理，對被調查人而言會有較明確結果，也較為妥適。

在吳宗憲追問下，徐錫祥進一步表示，該案「可以檢討這個可能性」，認為採取不起訴處分的方式，對被調查者而言會更為公平。

吳宗憲最後強調，他不認同北檢以簽結方式處理此案，認為即便在事實認定上尊重檢察官判斷，但在程序面上仍應符合相關規定，否則恐影響司法公信力。

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