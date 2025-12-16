北檢被控違法面試派遣工 二審改判約滿免付薪

（中央社記者劉世怡台北16日電）女子被派遣到北檢任職，認北檢先面試，派遣公司才與她簽約違勞基法。一審判北檢與她有僱傭關係應付薪。二審今天認定北檢契約期滿免付薪，但公司僱傭關係存在應付薪。可上訴。

判決指出，陳姓女子提告主張，她在民國112年8月間投履歷應徵某公司心理諮商中心的觀護追蹤輔導員工作，後來被安排到北檢面試，面試場合公司未派員；她後來接獲通知錄取，並於同年9月1日至北檢報到。

陳女同年9月4日與公司簽署勞動契約，職稱為「觀護追蹤輔導員」，配有職章，約定月薪新台幣4萬6000元；工作期間一度被調到法務部，因工作內容有明顯落差，無法適應，經請求北檢及公司後，調回原職務。

廣告 廣告

陳女查閱法規，發現北檢先面試錄取指定僱用她，後才由公司跟她簽約，已違反勞動基準法第17條之1規定，寄發存證信函，請求北檢依同法應「直接僱用」她，但獲回覆「拒絕協商與直接僱用」；同年底收到通知勞動契約期滿，離職原因為勞基法第11條規定，業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置。

但是，陳女發現北檢同年12月，再度對外徵求臨時「觀護追蹤輔導員」，工作內容與她實際從事的業務完全相同，並不合理，因此提起本件訴訟，她與北檢僱傭關係存在，且北檢應付薪資並提繳勞工退休金至她的勞退專戶，備位之訴為請求確認她與公司僱傭關係存在，且公司應付薪資並提繳勞工退休金至她的勞退專戶。

一審台北地院判決陳女勝訴，確認陳女與台北地檢署之間僱傭關係存在，北檢應自113年1月1日起至陳女復職前一日止，按月給付陳女新台幣4萬6000元薪資，並按月提繳勞工退休金至陳女的勞退專戶。可上訴。

一審判決提及，北檢抗辯並未自行發出徵人啟事、面試只是資格審查，以免產生日後頻繁向公司要求換人、未介入陳女與想談公司就勞動條件的約定等語，意圖規避勞基法第17條之1的說法，並不可採。

北檢不服判決，提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天廢棄原判決，認定女子請求確認與北檢之間僱傭關係存在，且北檢應給付薪資及提繳勞退金，為無理由；但公司應自113年1月8日起至陳女復職前一日止，按月給付陳女新台幣4萬6000元薪資，並按月提繳勞工退休金至陳女的勞退專戶。可上訴。

二審表示，陳女自112年9月4日至同年12月31日任職北檢期間，雖是由北檢直接僱用，雙方這段期間成立勞動契約，屬於定期契約並在112年12月31日期滿終止，陳女並無舉證證明雙方是成立不定期契約，因此請求判決確認雙方僱傭關係存在，北檢應給付薪資及提繳勞退金，即屬無理由。

此外，二審認為，陳女與公司之間契約，屬派遣事業單位與派遣勞工間的勞動契約，依勞基法規定應為不定期契約。公司未能證明有業務性質變更，已對陳女進行安置，卻在113年1月7日依勞基法第11條第4款規定終止契約，並不合法，因此雙方勞動契約仍屬存在。

二審合議庭認為，陳女備位請求為判決確認她與公司之間僱傭關係存在，且公司應給付薪資及提繳勞退金，相關理由成立，應予准許。（編輯：張銘坤）1141216