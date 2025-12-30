北檢認定「照片幾無深偽」！謝寒冰獲不起訴 曹興誠遺憾：將持續追訴以懲不法

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

媒體人謝寒冰先前爆料聯電創辦人曹興誠，2015年疑似在中國外遇，並曬出曹與小三多張親密合照，曹興誠則提告謝寒冰涉嫌違反《選罷法》、《個資法》等。昨(29)日台北地檢署表示，謝寒冰公布的照片除一張「無法判斷」，餘未發現深偽，其評論尚屬合理評論範疇，予不起訴處分。對此，曹興誠表示遺憾、訝異，直呼照片有些真實，有些偽造，坦承確實認識並與女子交往過，強調2015年還是新加坡公民，既非台灣國民，也非台灣公務人員，自己有無婚外情干謝寒冰何事？

曹興誠表示，謝寒冰公布的照片有些真實，有些偽造，這是誹謗造謠者常用的手法。謝寒冰偽造最惡劣的一張，是顯示他赤身露體吸著煙的照片，透露自己長期患有慢性氣管炎，四十年前即已戒菸，連二手菸或寺廟燒煙都無法容忍，怎可能如謝某公布的照片吸著煙？這麼明顯的偽造，刑事局無法辨識，是不是應該請民間鑑識專家協助，而非閉門造車？

曹興誠承認，確實認識照片中的中國女子，時約2015年，對方當時在廣州做一些文物小生意，因為自己是知名文物收藏家，所以女子為生意，刻意在香港與他接近，兩人交往一陣子，後因理念不合分手。直呼這本是一件微不足道的個人私事，中共國安局竟然逼使其國民交出個人隱私，再透過謝寒冰這種無恥混混予以添加偽造、公諸於世，藉以打擊他的聲譽和大罷免。其違反選罷法的罪行公然囂張，檢調單位不予起訴，無疑將助長親共賣台者的氣焰。

針對謝寒冰指責他有婚外情，曹興誠指出，2015年自己還是新加坡公民，住在香港，既非台灣國民，也非台灣公務人員，有無婚外情干他何事？新加坡是文明社會，尊重性自主權。婚外情被視為私事而非國事，因此並無任何法律責任，反倒是公開別人出軌行為或隱私，將觸犯「防止騷擾法」與「刑事誹謗罪」而遭到刑事處罰和民事賠償。

曹興誠引用普林斯頓大學教授余英時的話「毛澤東在1949年所建立的政權，徹頭徹尾是一個現代化的地痞流氓政權」，以及毛澤東1927年說「流氓地痞不僅是革命的先鋒，而且是革命的英雄」。中共國安局和謝寒冰，侵犯他人隱私，意圖醜化、打擊反共人士，基本上完全符合「流氓地痞」的定義，自己將持續追訴，以懲不法。

曹興誠也批國民黨立委徐巧芯惡劣，指出對方看到新聞後，第一時間跳出來說自己是「下半身通匪」，一句話把所有中國婦女侮辱為「匪」，間接也侮辱台灣所有陸配和他們的家庭，「若說心眼之髒、口舌之毒，很少人能超過徐巧芯，這樣的潑婦我們罷不掉，還要花納稅錢供養她，真是毫無天理」。

