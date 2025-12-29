北檢認證中共同床人！曹興誠不雅照「查無深偽」 名嘴謝寒冰獲不起訴

曹興誠今年5月遭親藍名嘴謝寒冰踢爆外遇中國籍小三，並揭露多張親密不雅照。（本刊資料照、翻攝自謝寒冰臉書）

聯電創辦人曹興誠今年5月遭親藍名嘴謝寒冰踢爆外遇中國籍小三，並揭露多張親密不雅照，露骨畫面引發熱議。事後曹興誠怒告謝寒冰涉違反《選罷法》、《個資法》並求償1億元。不過北檢今（29日）偵結，認定謝寒冰公布的照片，除了其中一張無法辨識真偽，其餘並無深偽（Deepfake）痕跡，且謝寒冰提出的質疑屬合理評論範疇，故予不起訴處分。

遭謝寒冰指控與中國小三發展婚外情，並揭露多張兩人親密影像後，曹興誠先是否認，稱照片皆為AI變造，之後卻改口說是前女友，並質疑背後有中國介入抹黑抹黃，最後憤而提告求償1億元。

然而在檢方將相關影像送交刑事局、調查局檢測後，結果顯示，除了其中一張照片「無法判斷」是否為深偽，其餘照片均未發現有深偽情事或合成痕跡，難認相關影像為他人以電腦合成或其他科技方法所製作，亦難認定謝寒冰有何散布謠言及深度偽造影像情事。

再者，曹興誠當時為國民黨立委徐巧芯罷免案領銜人，而罷免等政治活動為憲法所保障的重大權利，也是民主政治基石，發起罷免的理由及目的，自屬可受公評事項，並與公共利益緊密相關。

因此檢方認定，謝寒冰提出影像，指控曹興誠與中國女子過從甚密，且擔任罷免領銜人，質疑其動機可議，尚屬合理評論範疇，合於《個資法》規範，故給予謝寒冰不起訴處分。

對於調查結果，謝寒冰今日回應「等了9個月，終於證實我的照片都是真的了！」表示接下來民進黨政府及司法單位，應該要去查曹興誠這個中共同床人有沒有出賣台灣了。

