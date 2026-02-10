北檢證實！高金素梅陽明山住處清晨遭搜索 傳由肅貪黑金專組偵辦

即時中心／綜合報導

從演藝界轉戰政壇的7連霸無黨籍山地原住民立委高金素梅，今（10）日驚傳位於陽明山菁山路的住處一早遭檢調搜索！稍早北檢證實此事，目前搜索行動正在進行中，但案由不明。據媒體掌握，全案極可能是北檢肅貪黑金專組的吉組偵辦。

綜合媒體報導，台北地檢署指揮調查局人員，在今日清晨6時許，前往高金素梅位於台北市士林區陽明山菁山路的住處進行搜索；但案由不明，目前搜索行動正在進行當中。

根據《中天新聞》報導，高金素梅電話沒有開機，位於青島東路的國會辦公室並未見到異常；目前高金素梅辦公室尚未對傳聞發表聲明。

國民黨立委羅智強今日一早便在臉書發文，指稱檢調正對高金素梅搜索，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」；羅智強還表示自己萬分難過不捨，「這就是強力監督政府的結果，素梅姐加油，我們都是你的後盾。」

另根據《鏡傳媒》掌握，北檢有備而來，全案極可能是北檢肅貪黑金專組的吉組偵辦，稍晚將由北檢說明案情。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

