北檢資訊室主任偷用公家wifi！放任重要硬碟壞10天...只記申誡 續任原職引非議

台北地檢署近日爆出內部重大疏失！負責全署資安維護的資訊室李姓主任被查出長期私接無用網路線，透過wifi分享使用公費網路，同時怠忽備援系統維護，放任重要硬碟損毀超過10天才更換，嚴重牽動北檢整體資訊安全。李男遭北檢內部調查時，以屆齡60歲為由表示願意退休，卻在考績會給予申誡處分後撤回退休申請，繼續留任北檢資安稽核職務，讓署內不少職員感到憤怒。

根據《ETtoday新聞雲》報導，北檢偵辦全國多起重大金融、貪瀆與國安案件，其中資訊室為機關一級單位，掌管網路系統、硬體設備、資安稽核以及監督辦案人員調閱個資是否恰當，更負責機關「異地備援」機制的穩定運作。李男到任15年間，管理3名部下及委外廠商駐點人員，但近年北檢內部網路頻繁當機，對外播放犯罪宣導影片的電視牆故障，資訊室都無法即時修復，就算修好也容易再出問題，讓檢察官與行政人員抱怨連連。

更嚴重的是，今年9月底異地備援系統出現硬碟毀損時，李男未依規定積極處理，反而按原訂私人行程休假旅遊，十餘天後返崗他才依廠商報價安排更換硬碟，使北檢暴露於資料損毀與資安風險中。另外，北檢早年有一條為辦案申請的網路線，在建置新的視訊系統已無用處，李男卻保留私用該條網路線自行架設wifi分享器，每日上班使用公費網路。

北檢啟動內部調查後，李男承認相關失職與不當行為，並以屆齡60歲為由表示願意退休。北檢考績會於11月決議給予申誡處分，未料李男在得知申誡不影響職務後，突然撤回退休申請，繼續擔任資訊室主任。消息傳出後，讓署內不少職員極為憤怒，質疑北檢內控形同虛設。

