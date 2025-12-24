北檢起訴鄭天財：列鄭9次發開會通知、幫廠商喬事並收賄罪嫌
[Newtalk新聞] 台北地檢署今(24)日以國民黨立委鄭天財長期接受廠商供養，提出貪污告訴，並求處10年重刑。其中，地檢署在新聞稿列出9項鄭天財或助理以「立法委員鄭天財國會辦公室」名義發開會通知，要求政府部門協助廠商面臨的相關問題，以及收受賄賂之金額。
這次被求處對象包括，鄭天財、鄭的助理張騰龍，以犯貪污治罪條例第 5 條第 1項第 3 款之不違背職務收受賄賂、洗錢防制法第 2 條、第 19 條第 1 項後段洗錢等罪嫌，提起公訴。
另外，8名廠商、被告江永昇、林言峰、林勇全、吳有世、羅絜騫、鄭詩雋、陳洧豪、李承峰等人，都以不違背職務行賄罪，為緩起訴之處分。並向公庫支應一定金額。
檢方認定，鄭天財於民國 101 年 2 月 1 月起迄今，擔任立法院第 8 至 11屆平地原住民立法委員；張騰龍於 109年2 月 1 日至 112 年 7 月 14 日間，擔任立法委員鄭天財國會辦公室執行長。鄭天財於 109 年12 月間起，陸續透過張騰龍等人介紹而與江永昇等人結識，他們以贊助鄭天財參與原住民豐年祭等活動為名義，透過轉帳至張騰龍名下帳戶，或以現金交付之方式，定期給付 1 至 10 萬元不等之賄款，藉此掩飾交付、收受賄款之行為，並建立長期供養關係，行賄者除可掛名「立法委員鄭天財國會辦公室特助」，以利對外推展公司業務外，倘遇有公司業務上需要與行政機關進行協調時，鄭天財、張騰龍亦得依其職務關係而提供持續性協助。
張騰龍隨後因另案於 112 年 7月 14日遭羈押，然羅絜騫、陳洧豪、李承峰、鄭詩雋仍認有維持上述長期供養關係之必要，遂於 113 年 3月起至 113 年 8月間，改由羅絜騫向上開人等收齊行賄款項後，再帶至立法院交與鄭天財收受。
檢方還列出9項鄭天財協助廠商向政府處理事物事情，包括：
(一) 鄭天財計收受江永昇賄款 96 萬元，張騰龍等人並以「立法委員鄭天財國會辦公室」名義發開會通知與內政部建築研究所，以利加速鑫峸企業有限公司申請綠建材審核。
(二) 鄭天財計收受林言峰賄款 87 萬元，張騰龍等人並以「立法委員鄭天財國會辦公室」名義發開會通知與內政部建築研究所，以利加速盛豐建材公司申請樓地板隔音墊測試；與台電公司，協調盛豐建設公司電線遷移工料費用；與金融監督管理委員會 （下稱金管會），協助研商盛豐建設公司危老案貸款利率。
(三) 鄭天財計收受林勇全賄款 96 萬元，張騰龍等人並以「立法委員鄭天財國會辦公室」名義發開會通知與財政部，協助釐清商富金屬公司股東投資課稅問題。
(四) 鄭天財計收受吳有世賄款 37 萬 5,000元，張騰龍等人並以「立法委員鄭天財國會辦公室」名義行文與自來水公司，以利環球車輛公司申請自來水使用事宜。
(五) 鄭天財計收受羅絜騫賄款 43 萬 5,000元，張騰龍等人並以「立法委員鄭天財國會辦公室」名義發開會通知與中華郵政公司，協助賀絜公司承租中華郵政公司辦公處所；與財政部、關務署等，協助報關業者就貨物 APP 實名認證（預先委任）進行陳情，並派員參加關務署就上述衍生議題所召開之說明會。
(六) 鄭天財計收受鄭詩雋賄款 105 萬元，鄭天財國會辦公室助理並以「立法委員鄭天財國會辦公室」名義發開會通知與金管會，協助亞昕建設公司就遭他公司檢舉乙事協助進行說明。
(七) 鄭天財計收受陳洧豪賄款 72 萬元，張騰龍等人並以「立法委員鄭天財國會辦公室」名義發開會通知與財政部、關務署等，協助報關業者就貨物 APP實名認證（預先委任）進行陳情，並派員參加關務署就上述衍生議題所召開之說明會；與法務部，就洧杰公司等收受欠稅執行命令、罰款乙事協助陳情。
(八) 鄭天財計收受李承峰賄款 151 萬元，張騰龍等人並4以「立法委員鄭天財國會辦公室」名義，派員參加關務署就貨物 APP實名認證（預先委任）等衍生議題所召開之說明會。
(九) 鄭天財計收受林宏任賄款 36 萬元，張騰龍等人並以「立法委員鄭天財國會辦公室」名義發開會通知與關務署、交通部，就海關貨物毀損問題乙事協助陳情。
更多Newtalk新聞報導
柯文哲淚談妻子跪地擦地 陳佩琪：忙碌職業婦女日常
北捷隨機砍人案張文父母下跪道歉！律師：匯錢不等於資助犯罪 別再追殺了
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 87
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 102
禾浩辰求婚成功！交往兩年半娶回吳品潔
禾浩辰24日中午在社群曬出鑽戒照，寫下「SHE SAID YES」，獲得廣大網友的祝福。兩人因為電視劇《你有念大學嗎？》結緣，並於2023年8月大方承認戀情，感情一直相當穩定。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 3
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 52
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 45
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 73
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 24
經典賽／強打哈波宣布代表美國出戰！ 全隊身價已破14億美元
2026世界棒球經典賽（WBC）明年3月點燃戰火，美國隊本屆陣容比過去幾屆還豪華，如今「強打」哈波（Bryce Harper）透過個人社群帳號宣布參戰，令球迷感到振奮。目前美國隊陣容身價加總破1...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前 ・ 18
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 155
「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象 保全被開除原因曝光
發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 35
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 43
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 56
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 389
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 9
280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台280萬人注意，明年打疫苗可省新台幣4500元！疾管署今（23）日宣布明年度有疫苗新政策，成人肺鏈疫苗升級接種作業將自明年1月15日開始上路，包括「65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象」等3類人，將分2階段公費開打。民眾可以省下自費接種一劑約4500元的...匯流新聞網 ・ 23 小時前 ・ 36
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 11
楊思敏24年戀情告終 情斷「真相曝光」
娛樂中心／杜子心報導日籍女星楊思敏（日本名：小林麻美）出生於日本千葉縣，過去曾活躍於台灣演藝圈，昔日以電影《新金瓶梅》走紅、被封為「最美潘金蓮」的她，怎料就在事業起飛之際，當時年僅23歲的楊思敏卻發現罹患乳癌，並漸漸淡出演藝圈。而與楊思敏交往長達24年的台籍經紀人男友阿魯米（呂仁智），在今年10月底傳出分手，如今兩人分手的原因也悄悄浮出檯面。民視 ・ 1 天前 ・ 9
證實罹血癌半年！58歲沈玉琳今慶生露臉曬「暴瘦近照」：快要見面了
主持人沈玉琳今年7月突然感到身體不舒服，緊急送往醫院檢查，後確診罹患血癌全面停工，積極治療中。今（24日）適逢他的生日，一早他就曬出與老婆芽芽的甜蜜慶生照同時分享近況：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 12