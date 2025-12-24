北檢起訴鄭天財：列鄭9次發開會通知、幫廠商喬事並收賄罪嫌

國民黨立委鄭天財。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 台北地檢署今(24)日以國民黨立委鄭天財長期接受廠商供養，提出貪污告訴，並求處10年重刑。其中，地檢署在新聞稿列出9項鄭天財或助理以「立法委員鄭天財國會辦公室」名義發開會通知，要求政府部門協助廠商面臨的相關問題，以及收受賄賂之金額。

這次被求處對象包括，鄭天財、鄭的助理張騰龍，以犯貪污治罪條例第 5 條第 1項第 3 款之不違背職務收受賄賂、洗錢防制法第 2 條、第 19 條第 1 項後段洗錢等罪嫌，提起公訴。

另外，8名廠商、被告江永昇、林言峰、林勇全、吳有世、羅絜騫、鄭詩雋、陳洧豪、李承峰等人，都以不違背職務行賄罪，為緩起訴之處分。並向公庫支應一定金額。

檢方認定，鄭天財於民國 101 年 2 月 1 月起迄今，擔任立法院第 8 至 11屆平地原住民立法委員；張騰龍於 109年2 月 1 日至 112 年 7 月 14 日間，擔任立法委員鄭天財國會辦公室執行長。鄭天財於 109 年12 月間起，陸續透過張騰龍等人介紹而與江永昇等人結識，他們以贊助鄭天財參與原住民豐年祭等活動為名義，透過轉帳至張騰龍名下帳戶，或以現金交付之方式，定期給付 1 至 10 萬元不等之賄款，藉此掩飾交付、收受賄款之行為，並建立長期供養關係，行賄者除可掛名「立法委員鄭天財國會辦公室特助」，以利對外推展公司業務外，倘遇有公司業務上需要與行政機關進行協調時，鄭天財、張騰龍亦得依其職務關係而提供持續性協助。

張騰龍隨後因另案於 112 年 7月 14日遭羈押，然羅絜騫、陳洧豪、李承峰、鄭詩雋仍認有維持上述長期供養關係之必要，遂於 113 年 3月起至 113 年 8月間，改由羅絜騫向上開人等收齊行賄款項後，再帶至立法院交與鄭天財收受。

檢方還列出9項鄭天財協助廠商向政府處理事物事情，包括：

(一) 鄭天財計收受江永昇賄款 96 萬元，張騰龍等人並以「立法委員鄭天財國會辦公室」名義發開會通知與內政部建築研究所，以利加速鑫峸企業有限公司申請綠建材審核。

(二) 鄭天財計收受林言峰賄款 87 萬元，張騰龍等人並以「立法委員鄭天財國會辦公室」名義發開會通知與內政部建築研究所，以利加速盛豐建材公司申請樓地板隔音墊測試；與台電公司，協調盛豐建設公司電線遷移工料費用；與金融監督管理委員會 （下稱金管會），協助研商盛豐建設公司危老案貸款利率。

(三) 鄭天財計收受林勇全賄款 96 萬元，張騰龍等人並以「立法委員鄭天財國會辦公室」名義發開會通知與財政部，協助釐清商富金屬公司股東投資課稅問題。

(四) 鄭天財計收受吳有世賄款 37 萬 5,000元，張騰龍等人並以「立法委員鄭天財國會辦公室」名義行文與自來水公司，以利環球車輛公司申請自來水使用事宜。

(五) 鄭天財計收受羅絜騫賄款 43 萬 5,000元，張騰龍等人並以「立法委員鄭天財國會辦公室」名義發開會通知與中華郵政公司，協助賀絜公司承租中華郵政公司辦公處所；與財政部、關務署等，協助報關業者就貨物 APP 實名認證（預先委任）進行陳情，並派員參加關務署就上述衍生議題所召開之說明會。

(六) 鄭天財計收受鄭詩雋賄款 105 萬元，鄭天財國會辦公室助理並以「立法委員鄭天財國會辦公室」名義發開會通知與金管會，協助亞昕建設公司就遭他公司檢舉乙事協助進行說明。

(七) 鄭天財計收受陳洧豪賄款 72 萬元，張騰龍等人並以「立法委員鄭天財國會辦公室」名義發開會通知與財政部、關務署等，協助報關業者就貨物 APP實名認證（預先委任）進行陳情，並派員參加關務署就上述衍生議題所召開之說明會；與法務部，就洧杰公司等收受欠稅執行命令、罰款乙事協助陳情。

(八) 鄭天財計收受李承峰賄款 151 萬元，張騰龍等人並4以「立法委員鄭天財國會辦公室」名義，派員參加關務署就貨物 APP實名認證（預先委任）等衍生議題所召開之說明會。

(九) 鄭天財計收受林宏任賄款 36 萬元，張騰龍等人並以「立法委員鄭天財國會辦公室」名義發開會通知與關務署、交通部，就海關貨物毀損問題乙事協助陳情。

