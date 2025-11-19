北檢追查太子集團弊案 昨發動第二波搜索 拘8人到案

柬埔寨太子集團從事網路博奕，在台設立的顥玥數位科技公司客服人員，圖左至右分別為組長郭政誠、林莉庭、吳品樺、蔣佳衡。呂志明攝



柬埔寨太子集團在台設立據點從事洗錢及網路博奕非法行為，由檢警調組成的專案小組在11月4月發動第一波47路大規模搜索行動，將集團24名成員列為被告拘提到案後，在分析相關卷證資料後，昨(11/18)日發動第二波搜索，並拘提8人到案，這次主要鎖定負責金流的會計人員及網路博奕的客服人員，其中4名客服在昨晚移送北檢經檢察官複訊後，諭知60萬元至30萬元不等金額交保。

昨日交保的4人，全都是太子集團在台成立顥玥科技公司的網路博奕客服人，包括該公司客服組長郭政誠60萬元交保，由於湊不足最後降為50萬元，當郭男的友人前來辦保時，他笑著走出法警室。其他3名客服人員林莉庭、蔣佳衡、吳品樺，各以30萬元交保。

至於另外4名遭拘提的被告，則分屬太子集團旗下尼爾創新公司、天旭國際公司的財務人，由於這4次停止夜間訊問，預計今(11/19)日下午移送北檢複訊。

太子集團陳志遭美國起訴後，目前有如人間蒸發。照片取自太子集團官網。

柬埔寨太子集團創辦人陳志，在柬埔寨各地經營強迫勞動詐騙營地，強迫被非法拘禁的人員從事虛擬貨幣投資詐騙，即所謂的「殺豬盤」騙局。同時在30多個國家經營數十家商業實體，表面上，太子集團專注於房地產開發、金融服務和消費服務，實際上卻是集團的洗錢據點。

美國財政部公布跨國詐騙集團「太子集團」的各亞洲據點和主腦階層關係圖。翻攝美國財政部

太子集團也在台灣成立多家公司，但主要為台灣太子不動產投資股份有限公司、尼爾創新公司，聯凡等8家人頭公司，這一塊在台主要業務是利用母公司的資金在台灣置產。另外設在台北101大樓的天旭國際科技有限公司及顥玥科技公司，這2家主要發展線上博奕事業，其中天旭負責後台程式設計、顥玥則為客服中心。

今年10月8日，美國聯邦檢察官起訴陳志等人，美國財政部海外資產控制辦公室(簡稱 OFAC)也將該集團在我國境內所設之9家公司及3名國人列入制裁名單，均於10月14 日對外公告。北檢獲悉後，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮法務部調查局台北市調查處、內政部警政署刑事警察局組成專案小組共同偵辦。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，董事長陳志位於台北市大安區的豪宅「和平大苑」11戶也遭扣押。資料照。調查局提供

專案小組先是向法院聲請扣押相關不法所得，包括18筆不動產、48個車位、26輛各式豪華名車及相關銀行帳戶，總價值達45億2766萬餘元，另一方面，也鎖定柬埔寨太子集團在台違法違法的4大區塊。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，調查人員前往「和平大苑」查扣多部豪車。資料照。調查局提供

這4大區塊分別是台灣太子利用母公司資金在台灣購置和平大苑豪宅、豪車，並利用台灣旗下尼爾公司，以母公司資金支付房貸涉及非法洗錢。太子集團將資金挹注台灣，利用旗下天旭、顥玥2家公司發展線上博奕事業。當美國起訴制裁後，太子集團將豪車過戶到車商、還將台灣太子名下1000餘萬元轉到尼爾公司名下，涉嫌隱匿資產。最後一部分則是該集團的台籍人士在帛琉的不法犯罪事證。

東埔寨太子集團在台灣從事洗、線上博奕非法行為，遭台北地檢署聲押禁見的核心幹部，自左至右分別為王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩、凃又文。太報綜合整理

11月2日,專案小組發動第一波搜索，地點遍及集團名下所有在台公司及相關被告住居所共47處地點，同時拘提集團23人到案，經檢察官偵訊後，將台灣太子總經理王昱棠、天旭人資長辜淑雯，台灣最高領導者李添的特助李守禮、司機邱子恩、管理和平大苑的人頭公司登記負責人凃又文聲押禁見，其餘人則交保或限制住居，法院裁定除了凃女交保外，其餘4人收押禁見。

太子集團洗錢案24名被告一覽。

11月11日，太子集團首發聲明，堅決否認陳志涉及任何違法行為，稱相關指控毫無根據。

太子集團發出聲明，否認違法，並稱是當局為不當沒收數十億美元資產進行辯解。翻攝太子集團官網

