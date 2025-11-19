北檢追查太子集團發動第二波拘提 聲押3人、5人交保

北檢追查太子集團。（資料畫面）

臺北地檢署偵辦太子集團涉洗錢、組織犯罪與賭博案，昨（18）日展開第二波搜索，拘提 8 名被告到案，檢方訊問後，認為集團旗下尼爾公司負責人林揚茂、2名財務女主管（鄭姓、陳姓） 3 人涉案重大且有勾串疑慮，向法院聲押禁見；郭姓資訊主管以 50 萬元交保，並限制出境與出海；另郭姓、吳姓、蔣姓、林姓等4名被告分別以30萬元至50萬元不等金額交保。

北檢指出，本案承辦主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪於11月4日指揮法務部調查局臺北市調查處、內政部警政署刑事警察局等單位，執行第一波搜索、扣押行動後，經專案小組分析扣案事證，並持續追查該集團在臺成員，再於昨（18）日指揮臺北市調查處、刑事警察局等單位持法院核發之搜索票，搜索該集團旗下幹部、財務、資訊主管及技術客服等8名被告之住居所（共8處），並拘提林姓等8名被告到案說明。

廣告 廣告

其中被告林揚茂、2名財務女主管（鄭姓、陳姓）等3人，經檢察官訊問後，認涉犯洗錢、參與組織及意圖營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯或證人之虞，並有羈押之必要，而向法院聲請羈押禁見。

另郭姓、吳姓、蔣姓、林姓、郭姓等5被告，經檢察官訊問後，認渠等亦涉犯上開罪嫌，惟經審酌渠等所涉犯罪情節、參與支配程度、在集團中之影響性及到案後供述狀況等各項因素，認尚無羈押之必要，爰分別諭知具保新臺幣50萬元、30萬元、30萬元、30萬元、50萬元，被告郭姓資訊主管並限制出境出海。