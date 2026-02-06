北檢追查鍾文智棄保潛逃案！ 副所長喝花酒、幫查個資被收押

南港派出所副所長疑似幫鍾文智查個資。（圖／報系資料照）

鮑魚大亨鍾文智被控炒作TDR狂撈4億元，累計30年5月的刑期以後棄保潛逃，檢方持續偵辦並於去年聲押禁見前福德所副長李俊良及鍾文智的大帳房葉仲清後，又發現南港派出所副所長黃梓翔涉嫌幫鍾文智查詢欠債者個資，台北地檢署日前指揮調查局發動搜索後，約談黃梓翔到案說明，並於訊後聲押禁見獲准。

檢方指控，一鮑魚前董事長鍾文智自2010年9月起，炒作新加坡上市的大陸江蘇揚子江船業控股公司在台發行的TDR，將價格推升至46元，較大盤行情高出18%以上。此外，他亦涉入明輝、特藝石油等多檔TDR炒作，非法獲利逾4億元。

鍾文智三審判決於2025年3月12日確定，但由於法院未延長科技監控時間，鍾文智在判決確定的隔天即行蹤不明。據了解，鍾文智接獲宣判結果當天，隨即動身搭計程車前從台北市信義前往新北市石碇，隨後再改搭接應友人汽車前往平溪路上，過程中還換上假車牌，最後又再換一輛車，從台2丙線開往宜蘭，隔天再搭船偷渡逃往至中國，全程刻意3度換車設斷點，目前疑似定居於上海。

檢方追查發現，台北市信義分局福德街派出所的前後任3名副所長，涉嫌在這段期間協助鍾文智在派出所簽到，讓其得以不必按時報到，最後還能卸下科技監控，且時任福德派出所副所長李俊良帳戶內還有逾千萬的可疑資金。檢方於去年12月聲押禁見李俊良與鍾文智大帳房葉仲清獲准。

沒想到檢方在清查葉仲清的手機以後，再度查出鍾文智於2018年間，為追討投資債務，找曾招待喝花酒的時任南港派出所警員，現任副所長黃梓翔幫忙查詢個資，檢方日前指揮檢調搜索南港派出所，通知南港分局督察組長李新民、黃梓翔到案說明。

檢方訊後認為黃梓翔涉犯個資法等罪嫌重大，聲押禁見後在昨日深夜由法院裁准，至於以證人身分出庭的李新民雖於訊後被請回，不過因為過去也曾接受過鍾文智招待喝花酒，於是也被分局記過調離主管職位。

