北檢追鍾文智落跑案！南港分局2警爆「幫查個資、爽喝花酒」 副所長遭羈押

南港派出所副所長黃梓翔涉嫌幫鍾文智偷查個資追債，遭羈押禁見。資料照。呂志明攝



台北地檢署偵辦「鮑魚大亨」鍾文智炒作TDR棄保潛逃案，查出北市信義分局福德派出所前後3任副所長涉嫌幫忙偽造報到紀錄，導致鍾文智逃亡成功，近期又查出南港分局南港派出所副所長黃梓翔涉嫌幫鍾文智偷查個資討債。檢察官昨（2/5）日傳喚黃梓翔到案，訊後認定其涉犯《個人資料保護法》等罪，有羈押事由及必要，向台北地院聲請羈押禁見，法院今（2/6）日深夜裁准。

鍾文智因炒作台灣存託憑證（TDR），去年3/12遭最高法院累計判刑30年5月確定，不料，鍾文智原定於3/13應向派出所報到卻沒現身，檢警才赫然發現他早棄保潛逃，對他發布通緝。事後檢警查出，福德派出所前副所長李俊良涉嫌與繼任的副所長古志銘、梁思強共謀，幫鍾文智偽造報到單，讓卸下科技監控的鍾文智從容逃亡，帳戶內還疑有逾千萬來源不明的財產。

廣告 廣告

棄保落跑的「鮑魚大亨」鍾文智。翻攝刑事局網站

北檢去年底對李俊良及鍾文智大帳房葉仲清聲押禁見獲准後，透過葉仲清的通聯紀錄發現，南港分局督察組長李新民與鍾文智過從甚密，鍾文智還曾帶他一起上酒店、爽喝花酒。

此外，專案小組也查出，鍾文智於2018年間曾託友人買康友-KY（6452，已下市）股票，結果朋友竟捲款落跑，讓鍾文智氣得半死，發出江湖追殺令誓言要找到人，卻一無所獲。鍾文智找上黃梓翔，請他幫忙查找對方親友的個資，以便追出騙他錢的人到底藏在哪，黃梓翔一口答應。

警政署政風室及台北市政府警察局自檢自清後查出上情，報請檢察官指揮偵辦。北檢檢肅黑金專組檢察官陳雅詩昨（2/5）日指揮警政署政風室及調查局台北市調查處，直奔南港派出所執行搜索，並以被告身分傳喚黃梓翔、以證人身分傳喚李新民到案說明，並提訊在押的葉仲清查證。檢察官訊後，對黃梓翔聲押禁見，李新民則請回，葉仲清則還押看守所。

南港分局督察組長李新民被控接受鍾文智招待上酒店、爽喝花酒。資料照。呂志明攝

消息傳出後，南港分局也火速將黃梓翔、李新民拔官調離現職。

北院今晚開聲押庭，訊後認定黃梓翔涉犯《個資法》等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要性，將其收押禁見。可抗告。

更多太報報導

【更新】鍾文智追債找警察偷查個資 南港派出所副所長聲押禁見

獨家／鍾文智落跑究責！法官陳勇松雄辯：陪席讚我「寫超好」 職務法庭戳一事

【更新】疑幫鍾文智簽到助其潛逃 副所長李俊良不明金流逾千萬裁准羈押禁見