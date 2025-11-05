「北檢都不敢這樣對柯文哲」 林岱樺：雄檢封口令侵犯人權

民進黨立委林岱樺圖／聯合報系資料照片

民進黨高雄市長初選參選人、立委林岱樺今天表示，近日高雄地檢署對法院聲請讓她全面禁言，包含在集會、社群網站及媒體等管道下封口令，高雄地方法院當天就裁定駁回。北檢都不敢對民眾黨前主席柯文哲下封口令，雄檢竟然如此粗暴對待她，只要有良知的人，都會看不下去，這是良知與正義，和黨派無關。

林岱樺今天接受中廣新聞網「千秋萬世」節目專訪時表示，人權不分國界，更不分黨派，高雄地檢署企圖對她下封口令，顯然違反憲法保障的言論自由、更違反無罪推定的原則，所以被高雄地方法院駁回。

林岱樺說，整起案件在公開審理後也可見許多瑕疵，包括雄檢起訴後找證據、要求法官自己去發文找證據資料，以及最令人震驚的「編造死人筆錄」，證人駱和明於身故後的證詞遭到誘導、扭曲及編造，律師團也發現前後兩份筆錄不同。

林岱樺表示，起訴書內更並沒有所謂的曖昧對話簡訊內容，她認為連起訴書都沒有的內容，當初報導的媒體或是檢調，是否應跟社會有交代，內容怎麼來？讓媒體跟網路拿來攻擊她半年、意圖毀她名譽。

