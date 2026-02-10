北檢「三大案」搜索約談高金素梅 韓國瑜發話聲援「勿當政治打手」！

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

無黨籍山地原住民立委高金素梅的辦公室今(10)日遭檢調搜索。北檢以疑涉嫌詐領助理費（涉違反貪污治罪條例）、違反醫療器材管理法、詐領某協會補助款等三大事由分30路搜索並約談高金等18人到案說明。立法院長韓國瑜回應表示，北檢搜索高金程序上完備，但他也喊話檢調「不要當政治打手」。

北檢以「三大案」搜索約談高金素梅，立法院長韓國瑜發話聲援「勿當政治打手」。（圖／吳家豪攝）

針對檢調大動作進入國會，立法院稍早發布聲明指出，今早檢調搜索委員研究室，係依法及立法院往例，由檢方通知院方後，派員陪同配合。立法院也證實北檢今早搜索高金辦公室前，已先行通知立法院秘書長周萬來，再由周萬來呈報通知院長韓國瑜辦公室。

北檢主任檢察官曾揚嶺今帶隊前往高金辦公室搜索被媒體直擊，還有調查局國安站主任楊任之一同，疑似涉及國安問題。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，在證明有罪前，任何人都是清白的，相信高金的清白。

北檢新聞稿表示，全案係由法務部調查局國家安全維護工作站（下稱國安站）報請指揮偵辦。北檢指出，該立委與其張姓助理等人，疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等3項案件，目前正持續調查釐清中。包括高金住所、相關人士居所與辦公室等30處所都遭到搜索。

韓國瑜今日受訪表示，台北地檢署來搜索高金委員，程序上是完備的，因為台北地檢署的檢察長先打電話給立法院秘書長，然後說要搜索高金委員的辦公室，然後立法院秘書長周萬來打電話給他，接著在立法院的人員陪同之下，進到高金委員的研究室，程序上是沒有問題。

韓國瑜也說，但是他必須要幫高金委員講兩句話，20多年高金委員在立法院的表現，可以說是原住民的捍衛者，問政非常的認真，而且只要原住民所有的權益，高金委員可以說是一女當關、萬夫莫敵，最有這種氣勢。韓強調，他相信高金是禁得起檢驗，也尊重檢調，但也希望對於高金以及立法委員所有的調查，必須一定要公正，如果立法委員的人權都不能保障的話，一般平常小老百姓，那就更辛苦了。

韓國瑜也再次呼籲檢調單位，在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手，這一點是他再次呼籲司法檢調人員，大家一起來往這個方向努力。



