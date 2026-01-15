北檢：張文個性壓抑人際關係貧乏 具反社會人格

（中央社記者林長順、謝君臨台北15日電）北檢偵辦北市隨機殺人案，今天偵查終結，由於凶嫌張文死亡，不起訴。北檢表示，張文個性壓抑、人際關係貧乏，具反社會人格，與家人疏遠，求學、服役並未遭到霸凌。

27歲、無業的張文去年12月19日在台北捷運台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈、持刀殺人，共造成3人死亡、多人受傷，張文最後自捷運中山站旁誠品南西店頂樓墜樓不治。

台北地檢署今天偵查終結，並召開記者會說明，認定張文犯槍砲彈藥刀械管制條例未經許可於車站、公共場所持有管制刀械，及刑法恐嚇公眾、放火燒燬現有人所在之建築物未遂、放火燒燬住宅等以外之他人所有物、放火燒燬住宅等以外之自己所有物、殺人、殺人未遂、預備殺人等罪嫌。但因張文已死亡，依法為不起訴處分。

根據北檢新聞稿，調查期間，檢警曾以證人身分傳訊張文的國中、高職、大學同學，服志願役期間的薛姓班長、任職保全時的張姓同事，佐證張文個性內向、木訥、壓抑。

檢警另檢視張文名下的Line、Facebook、Discord等社群帳號，也顯示張文社群參與程度有限，張文於大學畢業、就業期間的社交人際關係呈現相當貧乏狀態。

檢警也約談張文的胞兄及父母，並調閱張文手機門號雙向通聯，及檢視張文三星平板、iPad平板、iPhone 8 Plus手機的數位採證鑑識檔案資料，看出張文與家人關係疏離，尤其張文於民國110年6月間自工作離職後，幾乎與家人斷聯。

檢方表示，張文任職保全時的張姓同事證稱，對張文有印象就是講要殺人之類的話；張文的大學同學表示，張文曾提及想「在死之前幹一票大的」等語。

檢方認為，張文長期以來與父母失聯，與手足疏離，家庭關係明顯斷裂、現實社交圈極度貧乏，處於極度疏離、社會孤立的狀態。

檢方綜合相關證人的說法，認為張文對於制度化、責任式的職場環境明顯適應不良，在心理負荷上升，對自我產生高度不安、不確定與不信任的情況下，即出現防衛退縮與逃避行為，社會角色反覆中斷，不符個人與家人期待，與職涯、人際與社會期待逐步脫鉤，脫離於家庭與社會之外，長期缺乏關懷，伴隨著社會退縮、逃避與孤立等複合式因素，加深個人的反社會情節。

張文的胞兄事發後在台北車站獻花，並留下卡片，內容提到張文疑似於求學、軍旅生活遭霸凌。不過，張文胞兄作證時表示這是他的「猜測」。

檢方根據張文的大學同學、軍中班長等人的證詞，表示未見聞張文在大學、服役期間有遭霸凌的情形，目前也查無張文求學、服役期間遭霸凌的相關事證。（編輯：蕭博文）1150115

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。