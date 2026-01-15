北檢：張文具殺人犯意 長期規劃追求大規模傷亡

（中央社記者謝君臨、林長順台北15日電）台北地檢署偵辦北市隨機殺人案，今天偵查終結，由於凶嫌張文已死亡，獲不起訴處分。檢警調查，張文於民國113年初即進行事前準備與規劃，且有追求大規模傷亡及殺人的犯意。

27歲無業張文於去年12月19日在台北捷運台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈、持刀殺人，共造成3人死亡、多人受傷，張文最後自捷運中山站旁誠品南西店頂樓墜樓不治。北檢今天偕同台北市警方共同舉行案件偵結記者會。

根據北檢新聞稿指出，張文於112年12月17日前某時，萌生暴力攻擊意念，並自113年1月起，即長期進行犯案的事前準備與規劃。張文曾搜尋「隨機傷人事件」的相關字串，並於113年4月開始陸續購入長、短刀具。

檢警發現，張文於113年6月至同年12月間，多關注台中捷運隨機傷人案的相關新聞報導，自114年初轉為關注台北捷運殺人案凶嫌鄭捷的相關議題，應可推論受到這些案件影響，並顯有參考鄭捷等人手法隨機殺人的想法與意圖。

檢警查出，張文於113年6月至114年12月間，針對「鄭捷、隨機殺人、縱火、謀殺、虐童、汽油彈、捷運」等類型的新聞事件或議題探討均相當關注，共計有1810筆搜尋紀錄，統計與鄭捷殺人事件相關議題的探討計有512筆，也長期關注國外的隨機槍擊或殺人等多人死傷的無差別攻擊事件。

檢警也發現，張文十分熱衷搜尋、瀏覽與「Ryona」類型有關內容，亦即觀看女性遭受痛苦、虐待或傷害等內容，累計有6315筆，甚至於114年9月1日創建「越南屠夫」分屍凶殺案件的「Dead」資料夾，下載存有相關新聞事件分屍殺人的照片，加劇隨機殺人或無差別攻擊的意念。

檢警追查，張文於114年1月起，陸續購入煙霧彈、汽油桶、甲醇、護目鏡、戰術背心、打火機等物品，並搜尋如何製造投擲式汽油彈等資訊，甚至擬定「攻擊計畫書」期程，並搜尋北捷平面圖，於地圖上標示預計投放煙霧彈、凝固式汽油彈的位置，更親自探勘現場路線。

檢警認為，張文在犯罪工具的選擇上，不僅僅單純只以刀械攻擊，並規劃具備大範圍殺傷力的縱火攻擊，且針對製作流程與攻擊點位，進行高度專業化與具體化的規劃，顯見其具有追求大規模傷亡的殺人犯意。

此外，張文所使用的長刀，刀刃長約28公分，具有極強殺傷力，且配備的蘭博6號雙刃刺刀，更屬管制刀械。檢警也發現，死者及被害人的傷勢，均分別位在或緊臨胸腔、頸部等要害部位，顯見張文均持刀朝人體重要部位攻擊，足認確有殺人的犯意甚明。（編輯：張銘坤）1150115