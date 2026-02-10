北檢「挖到證據」搜索高金素梅？傳「觸碰2紅線」內幕曝

政治中心／綜合報導

無黨籍山地原住民選區立委高金素梅，今（10日）驚傳遭搜索，包括其陽明山住處與國會辦公室，北檢隨即證實此事，但案由暫時不方便說明。根據《憲法》條文，立法委員除現行犯外，在會期中不受逮捕或拘禁，檢方如欲逮捕必須先經立法院許可。不過作家趙曉慧直言，只要觸碰到國安或廉政紅線，都沒免死金牌；檢方此次大動作搜索立委，也代表掌握「相當程度」的證據。

發動搜索有含義？他曝：已經到了關鍵階段

趙曉慧發文表示，檢察官要發動搜索，必須向法院聲請搜索票，而法官會審核證據，確認有「合理懷疑」被告、或相關處所存有證據才會核發。因此檢調敢於搜索，通常意味著所涉案件（如貪污、收賄、洗錢或國安案件）已經到了必須保存證據、防止湮滅證據的關鍵階段，進入立法院搜索前通常會依規定先知會立法院長，這不僅是尊重的問題，也是為了確保搜索過程不會干擾到其他立法事務的進行。

北檢「手握關鍵證據」才敢搜索高金素梅？他曝內幕「觸碰2紅線」沒免死金牌

趙曉慧表示，檢調敢於搜索，通常意味著所涉案件已經到了必須保存證據、防止湮滅證據的關鍵階段。（圖／民視新聞）

不會突然盯上立委！檢調長期佈線+累積證據

至於檢調為何盯上1名立委？趙曉慧直言「通常不會是突發奇想，而是經過長期且細緻的佈線與證據積累。」包括銀行端發現政治人物、其家人或助理的不尋常金流；廉政署抽查立委的財產申報，若增加速度異常、伴隨與特定企業的密集往來，將列入監控名單；也不排除是「內鬨」，合作的企業覺得被索賄過重，或是政治競爭對手蒐集到了關鍵證據。另外，檢調長期觀察哪些立委在特定政策或案子中，表現出異常的「熱情」或特定導向，若有行政官員不滿立委強力施壓（關說），私下保留證據或檢舉，也會啟動調查。

高金素梅踩2紅線？恐無免死金牌

趙曉慧認為，高金素梅在立法院長期扮演「關鍵少數」，問政風格強悍，「也是親北京的政治人物」，若檢調發動搜索且涉及「不明資金往來」或「經濟安全」，可能標誌著賴清德政府在2026年已經將「防範境外勢力滲透」的法律網，從單純的國安層面擴大到國會議員的行為守則，「這是在向外界傳遞——無論資歷多深、背景多特殊，只要觸碰到國安或廉政紅線，都沒有免死金牌。」

北檢「手握關鍵證據」才敢搜索高金素梅？他曝內幕「觸碰2紅線」沒免死金牌

趙曉慧猜測，高金素梅（右）被搜索是告知外界，只要觸碰到國安或廉政紅線，都沒免死金牌。（圖／民視新聞）

趙曉慧5點列後續事態發展

1.扣押物清點與數位鑑識

扣押物：檢調會帶走手機、電腦、隨身碟、帳冊及相關公文。

行動：隨即進行數位鑑識，還原刪除的對話紀錄（如 Line、Telegram）或電郵。

2.傳喚與複訊（偵訊的馬拉松）

約談：搜索結束後，立委本人及相關助理、證人通常會被帶往調查局（站）進行初訊。

移送檢察署：深夜或隔日清晨，被告會被移送至地檢署由檢察官進行複訊。

到這一步的法律意義，是立委防禦的關鍵時刻，律師會介入陪同。檢察官會根據搜索到的證物，與其供詞進行交叉比對。

3.強制處分的決定：交保、限制出境或聲押

複訊結束後，檢察官會根據案情嚴重性做出裁定：

具保請回（交保）：案情較輕或證據已保全，裁定一定金額（如 50 萬至數百萬）後獲釋。

限制出境、出海：確保被告不會潛逃海外。

聲請羈押：若檢察官認為被告有串證、湮滅證據、逃亡之虞，且所犯為重罪，會向法院聲請「羈押禁見」。

4.政治效應的連鎖反應

黨紀處分：所屬政黨通常會立即發表聲明。若案情重大，可能面臨停權或開除黨籍。

媒體攻防：雙方陣營會開始釋放訊息，試圖在法律宣判前贏得「輿論審判」。

立法院運作：若該立委遭羈押，其所屬委員會的表決力將受影響，甚至引發政黨協商的變數。

5.後續起訴與審理

偵結起訴：檢察官在數月內完成偵查，若認為罪證明確即提起公訴。

漫長的審判：進入法院一、二、三審，這往往是一場長達數年的「法律長征」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

