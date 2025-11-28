北歐再出「白色死神」挪威陸軍奪歐洲最佳狙擊小組大賽冠軍

〔記者吳哲宇／綜合報導〕2025年度「歐洲最佳狙擊小組大賽」(The European Best Sniper Team Competition)日前落幕，參賽隊伍在惡劣冬季環境下激烈競爭，最終由挪威的一名中士和一等兵小組以精實戰技奪冠。

軍聞網站「Defense News」報導，該活動由美陸軍歐非司令部舉辦，來自22個國家的35支隊伍，16至23日齊聚美軍位於德國巴伐利亞州的格拉芬韋赫訓練場較勁；每隊由1名射手和1名觀察員組成，展開16個項目的競賽。

廣告 廣告

今年度賽事特別推遲至下半年舉行，因此參賽者必須在低溫下，進行位置轉移、動態目標追蹤、射擊精準度、團隊溝通、各種武器使用等16項狙擊技能任務，以展現在不同速度和距離下的射擊能力。

新聞稿指出，最終只有10隊晉級最後一天賽事，進行2項決勝項目：潛行追蹤(stalking lane)和最終射擊競賽(final shooting challenge)。挪威陸軍第1裝甲營在各項挑戰均展現精湛技術，累計463分拔得頭籌；拉脫維亞隊伍在潛行項目展現優異速度與追蹤技巧，獲429分居第二；希臘隊的遠程射擊和「壓力下射擊」表現優異，以383.5分拿下季軍。

這項年度賽事由駐歐非美國陸軍司令部(USAREUR-AF)的第7軍團訓練指揮部(7ATC)主辦。7ATC表示，現代戰場情勢變化莫測，部隊須持續精進戰術、技術、程序和裝備，而這項比賽有助增進美軍和區域盟邦的戰技交流，藉由模擬實戰情境，加強各方共同應對潛在威脅能力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國軍高層異動！唐華調任國防大學校長 蔣正國晉上將升任海軍司令

蔣正國升任海軍上將司令 曾在國會說明「震海」轉型受矚目

新任國防大學校長唐華本職學能強、治軍嚴 扮演「紅軍」要廣闊眼界

日本燒肉店嘆「中國客不來撐不下去」？ 老闆1張照數百萬人朝聖！

