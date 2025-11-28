北歐再出「白色死神」挪威陸軍奪歐洲最佳狙擊小組大賽冠軍
〔記者吳哲宇／綜合報導〕2025年度「歐洲最佳狙擊小組大賽」(The European Best Sniper Team Competition)日前落幕，參賽隊伍在惡劣冬季環境下激烈競爭，最終由挪威的一名中士和一等兵小組以精實戰技奪冠。
軍聞網站「Defense News」報導，該活動由美陸軍歐非司令部舉辦，來自22個國家的35支隊伍，16至23日齊聚美軍位於德國巴伐利亞州的格拉芬韋赫訓練場較勁；每隊由1名射手和1名觀察員組成，展開16個項目的競賽。
今年度賽事特別推遲至下半年舉行，因此參賽者必須在低溫下，進行位置轉移、動態目標追蹤、射擊精準度、團隊溝通、各種武器使用等16項狙擊技能任務，以展現在不同速度和距離下的射擊能力。
新聞稿指出，最終只有10隊晉級最後一天賽事，進行2項決勝項目：潛行追蹤(stalking lane)和最終射擊競賽(final shooting challenge)。挪威陸軍第1裝甲營在各項挑戰均展現精湛技術，累計463分拔得頭籌；拉脫維亞隊伍在潛行項目展現優異速度與追蹤技巧，獲429分居第二；希臘隊的遠程射擊和「壓力下射擊」表現優異，以383.5分拿下季軍。
這項年度賽事由駐歐非美國陸軍司令部(USAREUR-AF)的第7軍團訓練指揮部(7ATC)主辦。7ATC表示，現代戰場情勢變化莫測，部隊須持續精進戰術、技術、程序和裝備，而這項比賽有助增進美軍和區域盟邦的戰技交流，藉由模擬實戰情境，加強各方共同應對潛在威脅能力。
更多自由時報報導
國軍高層異動！唐華調任國防大學校長 蔣正國晉上將升任海軍司令
蔣正國升任海軍上將司令 曾在國會說明「震海」轉型受矚目
新任國防大學校長唐華本職學能強、治軍嚴 扮演「紅軍」要廣闊眼界
日本燒肉店嘆「中國客不來撐不下去」？ 老闆1張照數百萬人朝聖！
其他人也在看
賴投書美媒宣布「追加1.25兆國防預算」 藍委轟：有必要阿諛諂媚到如此？
[Newtalk新聞] 總統賴清德投書美國媒體《華盛頓郵報》，提及政府將提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項 400 億美元（約新台幣 1.25 兆）的追加國防預算，用於重大對美軍購、強化台灣不對稱作戰能力。對此，國民黨立委許宇甄今（26日）痛斥，如此巨額，足以重塑國家財政結構與戰略路線的重大決策，不在國內公開說明，卻繞過國會、台灣社會，以對外投書的方式優先讓美國知情。難道在賴清德心中，向美國交心比向台灣人民負責更重要？有必要阿諛諂媚到如此？ 賴清德的投書內容，闡述台灣面對區域安全變局的核心戰略四大重點方向，包含：深化印太友盟與全球夥伴合作、現代史上最大規模的軍事投資、擴大國內國防軍工產業基礎、穩健堅定於守護國家主權。就軍事投資，台灣國防預算已近年翻倍，明年將提升至 GDP 的 3.3%，2030 年前目標達 5%。 許宇甄質疑，這筆軍購特別預算勢必要透過舉債籌措，但賴政府至今拿不出任何具體需求項目，更沒有國防改革的整體藍圖。既無新戰略、無新兵力結構，也沒有新戰術與採購配套，卻端出一個如天文數字般的金額。這究竟是國防預算，還是對美「過境外交」的政治投名狀？賴清德是在向美國總統新頭殼 ・ 1 天前
總統推1.25兆國防預算 王世堅喊話：盼藍白理解台灣處境王世堅
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導總統賴清德今（26）日召開記者會說明，將推出歷史性400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算。國防部長顧立雄也表示，此次強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算的的期程，將從明（2026）年到2033年。對此，民進黨立委王世堅稍早受訪時強調，美國已經要求所有自由民主的盟邦提升國防經費，並盼在野黨能夠理解我們國家現在的存在，「一起為台灣的安全一起來努力。」民視 ・ 1 天前
軍方重大人事變動！唐華調任國防大學校長 蔣正國晉任上將接海軍司令
國防大學校長劉志斌上將將於月底退伍，國防部今（27）日說明，奉總統賴清德核定，國軍上將階職務調整，國防大學校長由海軍司令唐華上將調任；海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將。先前不斷傳出唐華因為目前著手處理國造潛艦海鯤號，仍不會離開司令的位置，甚至傳出是由副部長鍾樹明接國防大學校長一職，然而，在今日海鯤號出海執行第四次海測之際，唐華也確......風傳媒 ・ 12 小時前
八年投入1.25兆國防特別預算！賴清德：三目標應對迫切威脅
總統賴清德今（11/26）召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，賴清德致詞時宣布，為了籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及預算的規劃，預計在未來八年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的經費。太報 ・ 1 天前
投書《華郵》感謝川普！ 賴清德宣布「增1.25兆國防預算」：打造台灣之盾
總統賴清德昨（25）日在美國《華盛頓郵報（The Washington Post）》以〈我將提升國防預算以捍衛我們的民主〉為題發表專文，向國際社會說明台灣在面對中國軍事擴張下的應對策略。賴清德強調，政府近期將提出規模高達400億美元（約1.25兆新台幣）的國防特別預算案，並承諾在2030年前把國防預算提高到GDP的5%，展現守護台灣主權與民主的決心。賴清德指......風傳媒 ・ 1 天前
美示警俄「中」太空威脅 深化與日合作
記者賴名倫／綜合報導 「日本放送協會」（NHK）26日報導，美國駐日本太空軍（USSPACEFOR-JPN）指揮官勞頓上校，在該單位成軍屆滿週年前夕，公開示警青年日報 ・ 1 天前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 2 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
中國CPB聯賽 取消各隊「台港澳球員至少10人」規定
中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）日前在深圳舉行選秀會，共計5隊參與，包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠和上海正大龍，選秀分兩梯次進行。其中，在「超級輪」每隊各指名5位選手，僅長沙旺旺黑皮在第2輪指名的王詩聰為台灣籍，在「天賦輪」每隊至自由時報 ・ 2 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 23 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
南亞科違約交割累計7033萬！網歎：這波記憶體好多股神被抬出場
記憶體大廠南亞科（2408）再爆鉅額違約交割！短時間內累計金額已攀升至 7,033 萬元，引發網友熱議，有人表示「這波記憶體好多少年股神被抬出場」。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 4 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 22 小時前