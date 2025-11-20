北歐校園掀禁手機潮 丹麥公立中小學新規：手機鎖置物櫃、15 歲以下禁社群

丹麥預計自 2026 年 8 月起，於全國公立中小學正式實施手機禁令。哥本哈根北部孔恩斯呂比的一所中學，其實早在兩年前就在教師倡議下搶先禁用手機。老師形容，課堂終於「回到正常模式」，學生不再分心放空，人際互動也變多。

丹麥國會已在 2025 年初達成共識，準備把這項成功經驗直接寫入法律，全國推行。

瑞典、挪威、芬蘭同步跟進

丹麥的動作只是北歐反手機浪潮的一部分。瑞典也計畫自 2026 年 8 月起實施校園禁手機；挪威已有 96% 的小學與 64% 的中學訂定使用規範；芬蘭國會則於今年 4 月通過限制國小、國中生使用手機的法案，並在 8 月立即上路。

課堂被打擾已成常態 禁令後風景大不同

丹麥教師指出，手機氾濫讓課堂「一直被干擾」，甚至會有家長直接在上課時間打來，和孩子討論購物、晚餐等瑣事。

新規定上路後，學生每天進校門就要把所有智慧裝置鎖進置物櫃，放學才能取出。若有疾病需使用 App 輔助，或具閱讀障礙的學生則可例外。

僅限私人裝置 教學平板與電腦不受影響

丹麥的手機禁令主要針對「私人裝置」，不包含教學用電腦與平板。相關法案預計於明年春季通過，下學期正式實施。

高中以上族群，政府也將制定專屬的「螢幕政策」。同時，丹麥宣布將禁止 15 歲以下青少年使用社群媒體。

2023 年聯合國教科文組織報告指出，數位科技對教育有幫助，但也可能衝擊學生的社交、面對面學習，甚至身心健康。