北歐極光夢幻盛宴x挪威最美群島羅浮敦一次圓夢

北極圈罕見的「十年一遇極光大爆發」，綠色光帶橫越天際的奇景吸引世界各地旅人前往挪威追光。隨著氣候轉冷、白晝漸短，北歐再度成為冬季旅遊熱門話題，其中位於北極圈內的羅浮敦群島與塞尼亞島，以獨特的自然景觀與純淨氛圍，成為攝影與自然愛好者心中的夢幻目的地。

▲哈姆諾伊漁村紅屋映照碧海與雪山。（圖/shutterstock）

羅浮敦群島素有「挪威最美群島」之稱，峽灣、雪山與碧藍海水構成壯麗畫面。漁村哈姆諾伊因登上《孤獨星球》封面而聲名大噪，紅色木屋依山傍海，靜靜倒映在藍綠海面上。距離不遠的雷納則以「最美村莊」聞名，從制高點俯瞰，整座村莊宛如漂浮在海霧中的北國童話。許多旅人選擇入住傳統漁屋（Rorbuer），推窗即可望見海光山影，白天觀賞雪景，夜晚則靜待極光現身。

▲塞尼亞島地標「惡魔之齒」山峰群聳立北冰洋岸邊。（圖/shutterstock）

相比之下，塞尼亞島顯得更安靜、更野性，集結峽灣、森林與海岸景觀於一身。Tungeneset瞭望台的木棧道延伸至海邊，是欣賞「惡魔之齒」山峰的最佳位置；沿途的「黃金公廁」則以大膽設計成為國家景觀公路上的亮點。天海旅行社指出，塞尼亞島因人潮較少，近年成為熱愛自然與攝影族群的新寵，許多旅客選擇在羅浮敦與塞尼亞之間安排停留，感受不同的北極圈風情。

▲特羅姆瑟雪景與極光交映。（圖/shutterstock）

通往北境的門戶特羅姆瑟同樣人氣不減。這座被峽灣與雪山環繞的城市，以北極大教堂與極光活動聞名，每年冬季吸引大量旅人前來「追光」。白天可搭乘纜車俯瞰城市全景，夜晚則靜待極光在天際劃出夢幻弧線。

天海旅行社指出，今年冬季因極光活動頻繁，前往北歐的旅遊熱度明顯上升。羅浮敦與塞尼亞島結合自然景觀與文化體驗，已成為2025年冬季最受矚目的旅遊路線之一。

隨著極光季節進入高峰，北歐旅遊再度升溫。對許多旅人而言，這不僅是一趟遠離喧囂的旅程，更是一場與自然重新連結的體驗。

