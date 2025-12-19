北歐民眾對抗冬季憂鬱 專家籲多曬太陽促進身心健康

森林覆蓋著靄靄白雪，戶外一片銀色，這是北歐國家的冬季日常。

從10月開始，晝短夜長日益明顯，12月21日冬至更是全年黑夜最長的一天，此後雖然白晝慢慢增加，但冬天還有很久。專家說，長期缺乏陽光會干擾人體的生理時鐘，影響睡眠與情緒，也容易讓人食慾大增，特別渴望甜食與澱粉而發胖，這些都是冬季的身心挑戰。

芬蘭健康與福利研究所帕托寧表示，「冬季的症狀常包括睡眠品質差，同一個人可能比夏季多睡1到3個小時，但即便睡得這麼久，也無法得到足夠的休息，所以你會感到疲倦，你會渴望所有含有碳水化合物、糖或澱粉的食物，並且會大量食用，尤其是在晚上。」

除了疲倦之外，陰沉酷寒的冬季也更讓人更少社交、更容易煩躁，跟朋友爭吵，陷入情感上的孤立。據估計，全球有數百萬人患有冬季憂鬱，患者通常在秋季開始出現症狀，並在春夏季節緩解，情況嚴重者可能走向酗酒甚至輕生，需要臨床治療並服用抗憂鬱藥物。

但防止低潮最簡單的方式就是走出戶外、多與人交流，像丹麥人與親友團聚的溫馨時光Hygge，或是瑞典人共享咖啡點心的時光Fika，都已經是國際知名的生活概念，這段時間也要盡可能接觸陽光，因為陽光透過眼睛刺激大腦的警覺機制，能讓人變得更清醒、更專注，心情更好。

芬蘭學生薩梅林說，「今天是個特別的日子，因為陽光很好，所以這種天我們總想出去。」

瑞典烏普薩拉大學藥理學教授班奈迪克指出，「光照對身心健康很重要，它能增加大腦中的血清素，血清素是一種非常重要的化學物質，它能讓你感覺良好、心情愉悅。」

對於症狀較輕微的冬季低潮，專家建議光療，使用亮度達到1萬勒克斯的光照療法燈，模擬黎明日出與白天的自然光，幫助啟動的晝夜節律，因此季節性的低潮憂鬱並非無可避免。

北歐雪國民族還自有一套冰火交替的放鬆解壓之道，芬蘭總統說，他的過冬秘訣就是這芬蘭浴。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）表示，「泡個冰浴，再蒸個三溫暖，再泡個冰浴，再蒸個三溫暖，沖個澡然後就可以出去了，你就能應付得來的。」

這種冷熱交替能促進血液循環，活化交感神經，讓人短時間更清醒、放鬆壓力，之後體溫下降，也有助於睡得更深。當然，這需要看身體情況量力而為，心血管等慢性病患者不宜。