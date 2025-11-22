北歐與波羅的海8國聯合挺烏克蘭 承諾繼續提供武器抗俄
亟欲擺平俄烏戰爭的美國總統川普近日提出一份和平協議，然而內容幾乎順應俄羅斯總統普丁的心意，抗俄3年多的烏克蘭總統澤倫斯基情何以堪，趕緊再找歐洲盟友協調。北歐與波羅的海8國領袖22日聯合聲明，他們將繼續支持烏克蘭提、提供武器，阻止俄羅斯進一步入侵。
路透社報導，丹麥、挪威、冰島、瑞典、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛領袖22日與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話後，發表一份聯合聲明，指出「俄羅斯至今並未承諾停火、也未採取任何有助實現和平的行動」，他們將繼續提供武器給烏克蘭、加強歐洲防禦、擴大對俄羅斯的經濟制裁，阻擋俄國對歐洲的進一步侵略。
8國領袖也在聲明裡指出，一份能夠獲得他們支持的解決方案，勢必要包含「尊重烏克蘭主權、且能夠為烏克蘭和歐洲帶來更大的安全穩定」這兩個要素。
聲明最後向烏克蘭人民喊話：「從戰事爆發起，你們的決心、毅力和勇氣就令人真心欽佩不已。我們希望你們知道，你們並不孤單，可以依靠我們的支持」。
這份聯合聲明雖未提及美國或川普，但顯然是針對川普21日施壓烏克蘭接受和平協議的回應。川普推出的這份28點和平計畫，幾乎是順應了俄國總統普丁過去提出的訴求，包含要烏克蘭割地、裁軍、放棄加入北約組織（NATO）、北約永不在烏克蘭佈軍，而俄國甚至可以重回八大工業國集團（G8）。
川普提出的和平計畫，並非由美俄官方代表透過正式會議討論，而是川普的女婿庫許納（Jared Kushner）、密友兼中東特使魏科夫（Steve Witkoff）與被美國制裁的俄羅斯直接投資基金（RDIF）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）密會後才推出，而美國國務院幾乎被排除在外。
