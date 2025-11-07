北歐風住宅收藏旅行的足跡！23 坪預售屋在實用機能上結合感性思考，實踐工程師專屬的輕盈日常
編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 緹也室內設計
小編帶你看好宅
在繁忙的工程師生活後，推開門回到家，迎接你的是沒有多餘裝飾，而是擁抱便利機能、專屬於個人獨享的北歐質感生活。這間位於新竹竹北的 23 坪的預售屋，是竹科工程師的獨享空間！以簡約且實用的設計概念為核心，輔以風水老師的建議，入門玄關維持北歐風白色搭佐淺木的清爽配色，嵌入式櫃體滿足海量收納機能，同時維持落塵區空間的寬敞感；另一側金色折疊門鋪貼鏡面，讓日常生活空間有了亮點；摺疊門上的鏡面設計，則巧妙地成為玄關的穿衣鏡。出門前，你可以從容地整理儀容，讓自己以最佳狀態迎接每一天。
竹南緹也室內設計團隊善用各種巧思，讓收納不再單調。從玄關鞋櫃到電視牆，結合格柵、玻璃和鐵件，打造出兼具美感與機能的系統櫃，將屋主從世界各地旅行帶回的紀念品擺放在展示櫃上，它們不僅僅是物品，更是專屬於個人生活故事的載體。坐在沙發上，目光掃過這些收藏，腦海中便會浮現旅行時的美好回憶，讓這個家不僅是住所，更是儲存人生旅途的記憶庫。在餐廳與廚房之間，隔間局部替換成長虹玻璃，透光卻不透明的材質特性優化封閉式廚房與廳區關係，同時避免油煙票散影響生活品質。一旁懸掛的洞洞板牆，也能作為放置生活收藏、鑰匙、包包或帽子的彈性收納。為了營造柔和舒適的空間感，電視主牆以質樸的藝術漆鋪陳，簡約的懸浮式電視櫃與沙發背牆的層板設計，訂製恰到好處的展示收納機能。設計師以圓弧造型取代天花板的直角，不僅讓空間視覺上更加寬敞，也減輕了視覺壓力、透過細節設計讓整個家的氛圍更為柔和放鬆。此外，為了配合全熱交換器與吊隱式除濕機的安裝，特別設計了高低起伏的弧形天花板，讓設備完美隱藏其中，簡約的木系清爽北歐風格下，無論晴雨，室內空氣都常保清新，無需擔心濕氣或過敏原，可以盡情享受一個人的寧靜時光。
23 坪兩房兩廳的配置中，其中一房規劃成工程師屋主的專屬書房，內部化繁為簡，依照牆面尺寸訂製一座結合玻璃展示櫃、開放式格櫃與門片櫃的複合式收納牆，辦公桌則選用活動式家具創造空間彈性。將收納化為立面端景的設計手法，能讓住在這個家的日常累積成生活的樣貌，讓預售屋漸漸變成有著屋主個性、喜好的家。
小編的最愛
主臥延續客廳的材質與配色，灰色藝術塗料自然漸變的紋理，在自然光照耀下擁有饒富趣味的刷痕變化；系統板材訂製的床頭板整合一旁小書桌，簡約設計下也有符合屋主使用習慣的配置。床頭板材特別加入莫蘭迪灰的主題色作為空間識別，線燈鑲嵌於床頭板取代傳統床頭燈，光線已暈散式的照亮空間，創造沈穩放鬆的睡眠環境。天花板延續弧形語彙消弭了稜角的銳利感，床尾灰色衣櫃呼應床頭牆，運用白色拼接的方式讓系統板材的拼接變成收納櫃特色，櫃體同樣做了圓弧倒角，提升使用安全性。
緹也室內設計／李貞慧、方士嘉
地址：苗栗縣竹南鎮仁愛路667號
電話：0978739882
Email：tieyedesign@gmail.com
