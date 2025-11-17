北歐風設計實踐視覺斷捨離！25 坪小宅挑戰極限收納，用「好清潔」建材打造無塵家
編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 宸名設計有限公司
小宅要規劃三房兩廳兩衛，無疑對格局規劃、空間整合是設計師最大的挑戰！這間位於新北土城的 25 坪新成屋，為了應對生活的繁雜，設計團隊將隱藏收納延伸至整面立面，巧妙地將櫃體量體消弭於無形，落實每個住宅最需要的收納、但維持視覺與空間感的簡約性。以淺灰與白作為空間的純淨基底，有效提升採光，嚴選如系統板、EGGER木地板、水磨石磁磚等易於清潔的建材，搭配柔和的Spiver義大利藝術塗料，不僅確保了日常維護的便利性，更讓家在簡約之中，帶著舒適與日常的溫度，打造出北歐風清新自然的生活居所。
小宅要不顯擁擠，除了妥善的格局與收納規劃外，更重要的是自然採光的利用。由於住宅稍微是長型格局，因此玄關採取開放式設計，讓客廳採光可以延伸至落塵區；玄關櫃沿著樑下規劃，與電視櫃採取平面化設計，透過不同板材色調與櫃型來界定出收納機能；櫃體採取頂天不落地的懸浮設計，不僅輕量化櫃體、也降低掃地機器人清潔死角。電視牆是視覺設計的重點，以簡約的線性格柵結合間接光源設計，在極簡中創造出豐富的光影層次，挑選淺木色餐桌椅與藍灰沙發，重點勾勒出北歐風格清新自然的生活意向。空間中大量引入弧形與圓角細節，如天花板或櫃體邊緣、沙發背牆的塗料設計，柔化了生硬的邊界與稜角，不僅提升了安全感，也讓整個空間不再冰冷，而是充滿溫潤流暢的生活氣息。餐廚區域中採用隱藏門設計，消弭了客浴和封閉式廚房入口的切割感，連續性的牆面更顯空間尺度。維持封閉式廚房設計避免油煙飄散影響到客廳，但在鄰近的牆面打造備餐櫃，平台可以放置茶具、咖啡機或小烤箱等等方便使用；下方更規劃了掃地機器人的停放區；上方則加入玻璃展示櫃型，讓收納變成餐廳端景。
小編的最愛
設計師以「好清潔」為核心考量，玄關採用六角水磨石磁磚，簡單營造進門風格又利於清潔維護；室內則挑選EGGER木地板，提供更好的踩踏腳感，同時又具備耐刮耐磨的特性。針對住宅內的收納，採用高效率的系統板材規劃了大量的衣櫃與儲物空間，並搭配鋁框玻璃門，讓部分收納兼具展示性與通透感。北歐風並非僅是視覺上的清新，而是透過精確的收納計算、光線的合理運用，以及對材質細節的嚴格把控，真正實現屋主對於「明亮、實用、易維護」的北歐風格生活理想，讓居住者在一個充滿溫度與詩意的空間中，享受生活的每一個細節。
宸名設計有限公司／周士崴、陳晏緹
地址：台北市大同區承德路三段17號2樓
電話：02-25991747
Email：service@cmcm.com.tw
網站：https://www.cmcm.com.tw/
