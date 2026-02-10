北歐風設計跳脫黑白灰，32坪複層私宅以微醺腮紅重塑空間表情

編輯 張若蓁｜圖片提供 北鷗室內設計

小編帶你看好宅

北歐風室內設計，向來給人清新明亮、色彩內斂的印象。這間位於新北市新店區的 32 坪複層住宅，卻選擇跳脫既定框架，以一抹意料之外的紅妝色彩點亮空間層次，並融入投影螢幕、mini bar等療癒元素，讓生活在簡約之中，依然充滿品味細節與溫度。



推開大門，兩側牆面的紅妝映入眼簾，在軟膜天花的照映下，有如迷人朦朧的微醺腮紅，熱情的迎接來者。公領域成開放式設計，通透視覺延展尺度，也讓單面採光走入建築深處。客廳設計捨去傳統電視牆規劃，改以藏匿於天花中的投影布幕取代，搭配上舒適的Ｌ型沙發，為一家人提供一處一同觀影的私家影院。收納部分則透過色彩與牆面調和，滿足機能也能兼顧空間美學。



開放式餐廳以一張設計餐桌為中心，梳理出一條流暢地回字動線，側邊立面規劃了餐水櫃與mini bar，早晨時光由一杯咖啡開啟，夜晚則由一杯酒結束，逐步建立日常間的儀式感。開放式廚房跳脫輕淺色調，以黑色為主軸鋪陳，備餐檯面與嵌入式家電成Ｌ型佈局，中間則由一座中島橫恆，擴展備餐機能，也提供豐富日常情境。



二樓私領域延續一樓的輕淺色調，形塑上下層之間的和諧呼應。燕麥色主臥回歸機能的純粹本質，僅於床尾餘裕處規劃寬敞的梳妝台與收納櫃，營造凝素靜謐、舒緩身心的舒眠氛圍。兒童房則透過架高床鋪的設計，運用垂直思維發掘隱藏空間；下層規劃為多功能區，結合洞洞板設計，提供吊掛配件與日常遊戲的彈性使用。上層作為睡眠區域，彷彿一座專屬於孩子的祕密基地，滿載想像與樂趣。



小編的最愛

兩間衛浴空間皆以淺色調為基底鋪陳，其中一間透過米灰色磁磚營造潔淨而柔和的氛圍；另一間則以珊瑚粉磁磚作為點綴，甜美色澤宛如輕刷腮紅，讓沐浴時光不只是日常儀式，更成為一種被溫柔包覆的生活享受。

