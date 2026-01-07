北歐5國聯合回應反對川普格陵蘭構想

根據英國航運相關網站表示，隨著美國總統川普（Donald Trump）再度針對格陵蘭提出領土相關言論，北極地緣政治緊張情勢持續升高。丹麥、芬蘭、冰島、挪威與瑞典等五個北歐國家於一月六日發表聯合聲明，明確反對美方相關構想，強調「關於丹麥與格陵蘭的事務，僅由丹麥與格陵蘭自行決定」。

五國外交部長在聲明中指出，北歐國家將共同致力於維護北極地區安全與穩定，同時重申北極安全須建立在尊重《聯合國憲章》與國際法基本原則之上，包括國界不可侵犯原則。

此一聲明，係回應白宮新聞祕書李維特（Karoline Leavitt）稍早的說法。李維特對外表示，川普已多次公開強調，取得格陵蘭是美國的國家安全優先事項，對於遏制北極地區的對手勢力至關重要，並直言「動用美軍始終是三軍統帥可運用的選項之一」。

北歐五國在聲明中指出，丹麥（包含格陵蘭）為北約創始成員國，長期以來依據一九五一年《防衛協定》，與美國在北極安全領域保持密切合作，該機制也為深化安全合作提供基礎。

此外，包括法國、德國、義大利、波蘭、西班牙、英國及丹麥在內的七個歐洲主要國家，也另行發布聯合聲明，措辭更為強硬，強調「這些是普世原則，我們將持續捍衛」，並直言「格陵蘭屬於格陵蘭人民」。

川普對格陵蘭的興趣並非首次浮現。早在二○一七年，川普即曾提出購買格陵蘭的想法，並於二○一九年表態更為明確，惟當時遭丹麥政府公開拒絕。二○二五年一月川普於總統當選人身分期間，再度將領土擴張視為其政治策略重要一環。

分析師指出，格陵蘭在戰略上具有高度價值，不僅蘊藏石油、天然氣與礦產資源，也鄰近北極航道，並設有美國最北端的軍事基地。由於歐洲通往北美的最短路徑經過北極空域，格陵蘭在彈道飛彈預警系統上也具關鍵地位。歷史上，美國亦曾於一九四六年，由時任總統杜魯門（Harry Truman）政府秘密出價一億美元試圖收購格陵蘭，但同樣遭到丹麥拒絕。

北歐外長在聲明中強調，五國已大幅增加在北極安全的投資，並準備在與美國及其他北約盟友密切協商下，進一步強化防衛能力，同時支持北約提升在北極地區的存在與警戒。

丹麥政府一貫立場明確，強調格陵蘭「不出售」。目前格陵蘭約有五萬七千名居民，歷經數百年丹麥統治後，已享有高度自治，並自行管理內政。隨著俄羅斯與中國積極擴大在北極地區的影響力，格陵蘭議題也使原本已競逐激烈的北極戰略格局，再添新的外交與安全變數。