北歐8國投入5億美元 軍援烏克蘭

記者賴韋廷／綜合報導

北歐與波羅的海的丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、拉脫維亞、立陶宛、挪威與瑞典等8國於13日宣布，將撥款5億美元（約新臺幣155億元）加入由美國與北約主導的「烏克蘭優先需求清單」（PURL）計畫，以強化對烏克蘭的軍事援助。

烏克蘭媒體「RBC-Ukraine」報導，各國在芬蘭首都赫爾辛基舉行的北歐－波羅的海國防首長會議中達成共識，將以共同出資形式，透過PURL計畫向烏克蘭提供軍備援助。北約秘書長呂特表示，隨著烏克蘭進入冬季，這項新的援助顯得極為關鍵，有助於烏國在嚴冬中抵禦俄國侵略。

報導指出，北約各國已持續透過「烏克蘭優先需求清單」（PURL），採購超過28.2億美元的武器裝備及彈藥援助烏國。此外，北約也計畫在2026年，繼續向烏克蘭提供約600億美元的援助。

北歐與波羅的海8國宣布加入PURL，共同強化對烏援助。圖為烏軍的F-16戰機及「愛國者」防空系統。（達志影像／美聯社資料照片）