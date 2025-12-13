北殯懷愛館爆集體收賄 收紅包替往生者多燒庫錢！女技工收押、4人交保

北市殯儀館爆集體收賄，女主嫌收押。林煒凱攝

台北市殯葬管理處懷愛館爆發集體收賄弊案，多名技工涉嫌收受殯葬業者紅包，違規協助往生者家屬多燒庫錢。台北地檢署日前指揮廉政署兵分30路搜索，約談5名技工及9家禮儀業者共17人到案，訊後女嫌胡舋之因涉犯《貪污治罪條例》收賄罪，遭法院裁定羈押禁見，其餘4名技工謝翁銓、陳振源、陳政何、胡美芳各以10萬元交保，其中胡美芳（胡女胞妹）無法籌措保金，改為限制住居。

檢廉調查，涉案技工均隸屬台北市殯葬管理處，任職於懷愛館，2023年間涉嫌以直接或間接方式，向多家禮儀公司收受賄賂，協助亡者家屬違規多燒庫錢，涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄罪。

據了解，依北市規定，每位往生者每日焚燒庫錢以20包為限，違者可依《台北市殯葬管理自治條例》裁處。不過，燒庫錢被視為亡者在陰間的「財庫」，家屬多半希望能多燒一些，讓親人「好走、好過」，部分禮儀業者便依家屬請託，私下包紅包打點技工，藉此「放行」超量焚燒。

檢廉追出，本案中禮儀業者扮演居中牽線角色，將紅包交給特定技工，換取在焚燒流程中「睜一隻眼、閉一隻眼」。其中，行賄情節較重的業者陳致成，訊後以20萬元交保，其餘包括黃士育、廖國榮、吳盈杰、張麗芳、王柏鈞、林加等人，均以3萬元交保，另有1名業者請回。

至於技工部分，除1人遭法院裁定羈押禁見外，其餘謝翁銓、陳振源、陳政何、胡美芳各以10萬元交保；其中胡美芳因手機遭查扣，無法聯繫親友籌措保釋金，最後改為限制住居。

事實上，殯儀館內「紅包文化」行之有年。過去台北市立第一、第二殯儀館，也曾爆發多起集體收賄弊案，不僅有化妝室技工、工友向業者收取1000至2000元紅包，甚至連為日籍往生者進行防腐作業，也被索討紅包。相關案件目前仍有部分在台北地院審理中。

北市殯葬管理處近年多次捲入貪瀆爭議，從高層主管到基層技工、工友，犯行多與收受紅包、向業者索賄有關。



