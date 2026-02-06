北水分署啟動寶二水庫人工增雨 多管齊下確保科技與農業用水

新竹地區115年一期稻作預計於2月9日正式開始供灌。經濟部水利署北區水資源分署分署長謝明昌於今(6)日上午親自率領主管前往寶二水庫視察。根據數據顯示，新竹地區主要水庫(寶山及寶二水庫)目前總蓄水量為2,336萬噸，蓄水率約60.2%，較近五年平均蓄水量略低100萬噸。考量近期降雨偏少且供灌在即，北水分署已全面進入水情監控狀態，力求穩定供應各界用水。

為確保供水無虞，謝明昌今日特別前往上坪堰與水庫庫區視察，並至周邊廟宇祈福。在巡視過程中，謝明昌見山區雲層厚實，隨即指示於上午10時40分實施今年度第二次地面人工增雨作業。施放焰劑後約40分鐘，寶二水庫區域已順利於11時20分開始飄雨。北水分署期盼藉由此次增雨行動，能有效挹注水庫水量，緩解供灌初期的用水壓力。

經濟部水利署北區水資源分署分署長謝明昌前往上坪堰與水庫庫區視察，並至周邊廟宇祈福。圖：北水分署提供

因應枯水期流量不足，北水分署已啟動多項應變措施，包括桃竹幹管最大量支援、啟用頭前溪37口備援水井，以及油羅溪緊急抽水系統。同時，新竹科學園區也已同步配合自主節水7%，展現跨機關合作成效。北水分署強調，現階段河川流量較低，再次呼籲社會大眾與企業界加強節約用水，確保有限的水資源能獲得最有效率的運用，共同度過枯水挑戰。

