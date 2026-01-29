北水分署深化廉政平臺 跨機關攜手守護重大工程推動

北水分署拜會桃園地檢署相關人員合影。





經濟部水利署北區水資源分署謝明昌分署長於（114）年1月27日及29日，率領相關主管分別拜會桃園地方檢察署戴文亮檢察長及桃園市調查處楊秋香處長，除感謝檢調機關長期以來協力推動「石門水庫至新竹聯通管暨相關工程」機關採購廉政平臺外，亦藉此展現北水分署確保各項工程如期、如質、無垢完成之堅定決心。

謝分署長表示，北水分署於推動「阿姆坪防淤隧道工程」期間，即率先成立機關採購廉政平臺，為重大水利工程導入制度化廉政治理機制，具體展現對工程品質、採購透明及廉能行政的高度重視。延續前述成功經驗，北水分署再成立「石門水庫至新竹聯通管暨相關工程」機關採購廉政平臺，除納入聯通管主體工程外，亦同步涵蓋石門水庫例行專案清淤作業。透過廉政平臺所建構之跨機關即時溝通、諮詢協調及風險控管機制，不僅有效提升工程執行效能與社會信賴度，亦成為機關依法行政、支持同仁勇於任事的重要後盾。

北水分署拜合桃園市調查處相關人員合影。

桃園地檢署戴文亮檢察長對北水分署積極推動機關採購廉政平臺、深化跨機關合作之作法表達高度肯定，並表示檢察機關將持續於法治及廉政層面提供必要協助，攜手確保重大公共建設在合法、透明及廉能的基礎上順利推動。另桃園市調查處楊秋香處長亦表示，調查機關樂意持續配合廉政平臺及MOU運作，將透過情資交流、風險預警、廉政諮詢及各種情境演練等合作作為，共同維護採購程序公正與透明，並達成關鍵基礎設施資安強化與預防人為攻擊事件預防目標。

謝明昌分署長於本年1月16日上任後，隨即指示優先拜會相關檢調機關，具體展現對施政廉明之高度重視。謝分署長強調，未來將持續透過機關採購廉政平臺，深化與司法、廉政及調查機關之合作關係，確保重大水利工程順利完成，關鍵基礎設施維持正常安全營運，以充分展現政府機關施政良好效率與廉政的不變決心。

