北水處成立智慧水表「採購廉政平台」 第三方專業監督公正公開互信互益





臺北自來水事業處為促進智慧水表建置案採購流程公開透明，報經市府核定成立「臺北自來水事業處推動智慧水表建置案廉政平臺」，於今日（12日）邀集臺灣臺北地方檢察署、臺北市政府政風處、工務局、經濟部標準檢驗局、行政院公共工程委員會以及台灣透明組織，召開平臺成立啟動會議暨第一次聯繫會議，展現北水處對於「採購透明」、「廉潔施政」的堅定決心！

北水處表示，為實現北市府智慧城市的目標，自104年開始試辦智慧水表，108年至112年期間，逐步推行「技術試煉(POC，Proof of Concept)」以及「營運測試(Field Operational Test)」，提供智慧供水模式試煉場域，公開徵求產業廠商組團參加，積極促進國內智慧水表上下游產業鏈技術整合，帶動產業發展。

北水處說，鑑於本案係國內大規模推動智慧水表建置案之首例，國內智慧水表市場供給與技術仍持續發展中，北水處於推動政策目標的同時須兼顧用戶需求、財務評估損益等課題，並確保水表設備供應質與量的穩定，實是一大挑戰。故本次辦理「營運測試2.0」，亦同時主動啟動「廉政平臺」機制，邀請臺灣臺北地方檢察署、臺北市政府政風處、工務局、經濟部標準檢驗局、行政院公共工程委員會以及台灣透明組織，藉由導入跨域外部監督與公開透明措施，加強廉政風險的辨識度，並提供多角度之觀點與防弊建議，確保決策之適法性及辦理過程符合法令規範與公平原則。

北水處強調，此廉政平臺後續將以舉辦跨領域聯繫會議、加強自主稽核、設立網路專區公開資訊等方式，主動爭取公正第三方的外部支持同時強化監督、公開透明、減少疑慮，另規劃藉由舉行座談會等方式，與廠商分享誠信履約，自主提升服務品質等議題，共同塑造互信互益的採購環境，進而達成智慧水表的推廣、實現智慧城市的目標。

