北水處漏水率降至10％以下 每天可省58萬公噸自來水
為了讓民眾打開水龍頭就有潔淨的水，台北自來水事業處推動供水系統升級，並以「永續、安全、韌性」為核心願景，從強化關鍵基礎設施、提升抗災能力，到實踐永續治理，全面推動各項具體施政。北水處今年將達成推動近20年的目標，「讓漏水率降至10％以下，每天可節省約58萬公噸自來水，相當1年省下超過6成翡翠水庫的蓄水量，節省的水資源擴大支援新北、桃園及新竹科學園區等地，穩定北台灣產業發展。
北水處表示，健全的供水系統不僅是城市關鍵基礎設施，更是市民生活品質的保障，民國112至114年間，陸續完成多項關鍵基礎建設，目的就是在面臨天災或突發事故時，仍能確保供水不中斷。
北水處「翡翠原水管」通水啟用後，已在多次颱風期間發揮重要作用，不受影響地持續供水；另為強化供水系統的防災韌性，已完成4座主要水管橋的耐震補強，使其具備6級耐震能力；同時推動「一清幹線」備援幹管工程，建立雙幹管相互支援機制，有效降低大台北供水風險，進一步提升整體供水的穩定性與安全性。
北水處長范煥英強調，供水穩定是城市韌性的起點，珍惜每一滴水更是世代永續的責任，在多年努力下，今年將達成推動近20年的關鍵目標，讓漏水率降至10％以下，這項成果每天可節省約58萬公噸自來水，換算下來，相當於1年可省下超過6成翡翠水庫的蓄水量，所節省的水資源擴大支援新北、桃園及新竹科學園區等地，穩定北台灣產業發展，透過跨域合作讓水資源發揮更大整體效益。另也持續投入150億元施作為期10年的管網系統升級工程，目標於123年將漏水率降至7％以下，為北台灣打造更具韌性的供水環境。
北水處秉持「以人為本」的理念，將高地區的供水改善視為實現用水平權的關鍵建設，在蔣萬安拍板推出「提高高地延管補助」及「給水外線費用減收50％」等優惠措施下，加速推展高地供水改善，112至114年間，已完成士林、北投、內湖及文山等行政區高地共457戶改善工程；112至116年累計投入逾7億元，共將改善1384戶，達過去20多年來累計供水戶數的7成以上。
在永續發展方面，北水處落實環境永續，響應全球淨零排放倡議，於113年發布首部「ESG永續報告書」，並於114年先後取得112年及113年度ISO 14064-1溫室氣體盤查外部查驗聲明書，展現對減碳、氣候調適與環境治理的高度承諾，並獲得「114 年國家永續發展獎」、IWA國際水協會「最傑出氣候智慧型公用事業獎」，更以供水管網改善及跨域合作之卓越表現，榮獲2025亞洲水獎「水務公司卓越獎」與「年度跨境合作水務專案獎」。
北水處也實踐社會責任，從市民需求出發，其中「水園區新天地」計畫便是其中的重要項目，以將於115年啟用的公館多目標綜合大樓為核心，串聯「台北文學館」、「公館運動館」、「台北好水故事館」及「親水庭園」，將自來水設施轉化為兼具文化、教育與休閒功能的共享空間，結合四季主題活動，帶動地區發展，展現推動人文、社會與水資源「共好共榮」的治理新思維，讓水資源不再只是基礎設施，而是城市生活的一部分。
