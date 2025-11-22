北流園區年底化身耶誕音樂小鎮 馬念先、鄭宜農等10卡司開唱
【緯來新聞網】2025 北流耶誕小鎮今年以全新主題「耶誕老公公不在家」回歸，其中「耶誕音樂嘉年華」 將於SUB舞台集結10組人氣音樂人輪番登場，包括馬念先、鄭宜農、SherryZ鄭雙雙等眾多實力音樂人，陪伴觀眾一起迎接耶誕。鄭宜農談到此次參與耶誕小鎮的心情：「這是我今年（2025年）在臺北最後一場表演，耶誕節又是我最喜歡的節日，很開心能在年末和大家一起在節慶氛圍中度過一天。」談到耶誕節的儀式感，她表示通常會和朋友相聚、窩在家裡聊天喝自製熱紅酒。
北流耶誕小鎮「耶誕音樂嘉年華」卡司鄭宜農。（圖／北流提供）
而她最難忘的回憶則是去年同樣有演出，但因過敏性氣喘導致喉嚨咳到幾乎不能唱，「那時候發現自己真的不能沒有唱歌，很感激能好好站在台上的每一個時刻。」她更透露將與SherryZ鄭雙雙首唱為了北流五週年音樂共創計畫所合作的單曲，相當期待見到歌迷們。
SherryZ 鄭雙雙首次登上北流 SUB 舞台。（圖／北流提供）
首次登上北流 SUB 舞台的 SherryZ 鄭雙雙也興奮表示：「我超級期待！耶誕節是我每年最喜歡的節日，而且這次要用Full Band跟大家見面，真的等不及了！」她也分享自己對耶誕節的浪漫記憶，「只要家裡飄著熱紅酒的味道，我就會忍不住想大唱耶誕歌，Michael Bublé的歌一下，整個耶誕氣氛就回來了！」而馬念先笑說：「這幾年耶誕節前後都會有演出工作，沒有什麼特別的回憶。希望今年北流的耶誕活動能讓大家一起留下美好記憶。」
「耶誕老公公不在家」宣布將於12月13日起正式展開一連串冬季活動，包含12月13、14日暖身派對「行動代號：麋鹿大集合」、12月20、21日系列主活動「耶誕音樂嘉年華」，以及12月19至21日、24至28日「小鎮市集」，系列活動即將在臺北流行音樂中心文化館、 SUB舞台以及全園區店鋪盛大登場。
馬念先這幾年耶誕節前後都在工作，今年也不例外。（圖／北流提供）
此外，北流與釜山搖滾音樂節共同推動的「國際音樂人交換計畫」今年也持續啟動。該計畫自2023 年起展開，北流已陸續派出雷擎L8ching、康士坦的變化球KST、血肉果汁機 Flesh Juicer等臺灣樂團赴韓國演出，不僅展現臺灣音樂的多元面貌，也開創跨國合作新模式。今年釜山國際搖滾音樂節推薦的交換團——韓國獨立樂團ddbb也將來臺參與「耶誕音樂嘉年華」，與臺灣觀眾面對面交流，深化兩地音樂文化連結。
將於12月20、21日登場的「耶誕音樂嘉年華」今天正式啟售，採單日預售票555元、雙日預售票999元；12月13、14日的「暖身派對」已開放售票中，單日票500元。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
「台灣祭」展現山城魅力 苗栗特色農產首登日本京王百貨
日本東京京王百貨「台灣祭（台湾フェア）」，昨（21）日起一連6天在日本新宿京王百貨開幕，展區有由苗栗縣政府攜手農會打造的「豐味苗栗」展攤，首次正式走入日本百貨公司核心場域，現場湧入大量日本民眾，攤位前詢問度與拍照人潮不斷，反應超乎預期。東京新宿京王百貨「台灣祭」從21日至26日在京王百貨B1辦理，「自由時報 ・ 21 小時前
高雄航線新突破 麗星夢郵輪首創直航菲律賓新航線
麗星夢郵輪旗下「探索星號」即日起至明（115）年1月，開啟高雄直航菲律賓的新航程，成為高雄郵輪市場南向策略的重要里程碑。品觀點 ・ 22 小時前
和美交流道堤防便道石虎路殺 籲民眾開車減速
（中央社記者吳哲豪彰化22日電）有民眾發現國道和美交流道下方堤防便道有石虎死亡，通報石虎協會處理；協會表示，研判石虎可能在過馬路時被汽機車輾斃，由於有橋梁工程進行中，呼籲民眾開車慢行，保護石虎。中央社 ・ 20 小時前
租客種大麻 華人房東屋被封 損失10萬元才拿回控制權
加州房東要小心，如果租客在屋內種大麻，房東不僅可能成為共犯，被追究共謀罪；房屋還可能被封，須支付罰款和修繕等費用後，才能...世界日報World Journal ・ 20 小時前
金馬獎2025／張孝全三度提名影帝 感言十幾年前就寫好「一直拿不出來」
第62屆金馬獎今（21）日舉行入圍午宴，最佳男主角入圍者《大濛》柯煒林、《好孩子》許瑞奇、《深度安靜》張孝全、《我家的事》藍葦華齊聚一堂。第三度提名影帝的張孝全表示，通常等到典禮上、攝影機在面前才會緊張。被問到感言是否準備好？他笑說：「十年前就寫好了，一直拿不出來。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
德語媒體：危險的升級
《新蘇黎世報》發表評論稱，日本首相的涉台言論，引發中國強力反彈，中日關系再度陷入了危險的漩渦。《南德意志報》評論稱，德國財長克林拜爾完全跌進了北京的陷阱。德國之聲 ・ 1 天前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 19 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 23 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 20 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 18 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 13 小時前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 15 小時前
登關山落隊迷路！女誤闖峭壁不敢動 逾7小時獲救
高雄市 / 綜合報導 高雄消防局接到報案，一名女山友跟3名朋友登中央山脈關山，但因為腳程慢落隊又迷路，最後走進懸岩峭壁，進退不得，只好報警求救。玉山國家公園管理處的2名保育巡查員，率先抵達找到女山友，她已經受困7個小時，地點就在只容得下1個人站立的懸崖峭壁上，只要一個不注意，就會摔下去，相當危險，因此巡查員要她「站在原地不要動」，再用繩索救援，巡查員自己也相當小心，花了1個小時順利幫助她脫困。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
酒後口角全武行! 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤
中部中心/王俞斐、黃信儒 台中報導台中街頭爆發全武行，一群男子相約飲酒，卻在酒後爆發口角衝突，一群人對著其中一人拳打腳踢，還有人拿出球棒痛毆，警方到場這群人已經鳥獸散，還跑到居酒屋續攤，涉案九人通通被警方帶回。酒後口角爆發全武行 男子遭多人痛毆倒地不起(圖/民眾提供)一群男子，街頭爆發口角衝突，其中一人，手持球棒，朝著穿外套的男子攻擊，其他人見狀，蜂擁而上，又踢又打，男子連滾帶爬，被打到無力反擊。但這群惡煞，不肯罷休，硬是把人給架起來，在馬路中，又是一陣拳打腳踢，打的男子，無處可逃，最後動手惡煞，一哄而散，留下被打的男子，呆坐在原地，久久無法起身，直到警方和救護車到場。這群人是朋友關係 飲酒後爆發口角糾紛衝突一發不可收拾(圖/民眾提供)糾紛地點，在台中西屯區福星北路上，警方獲報到場，這群惡煞，已經鳥獸散，跑到居酒屋續攤。動手打人，還講的一派輕鬆，原來這群人，是朋友關係，幾杯黃湯下肚後，爆發口角衝突，新仇加上舊恨，街頭全武行，一觸即發。動手男子和一旁助陣叫囂的總共九人 通通被警方帶回偵辦(圖/警方提供)動手男子和一旁助陣叫囂的，總共九人，通通被警方帶回偵辦，朋友相聚變成暴力衝突，不只友誼的小船翻覆，最重還得面臨五年有期徒刑。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：酒後口角全武行！ 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤 更多民視新聞報導不滿鴨肉店客人擋出入口! 莽男持武士刀.鐵勾攻擊行車糾紛演變暴力衝突 兩人街頭火爆扭打李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人民視影音 ・ 15 小時前
蔣萬安出席公益路跑 感謝太太神救援讓他從容跑
台北市不動產仲介公會23日一早於總統府前舉辦「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，眾多跑者齊聚一堂，台北市長蔣萬安也出席代表鳴槍。蔣萬安表示，他要代表北市府感謝公會捐贈150萬給北市社會局的「公益台北愛心平台」，可救助許多弱勢年輕朋友及獨居長者；蔣萬安也幽默分享家中二寶、三寶今日一早起床吵鬧，還好有太太協助，他才能「從從容容、游刃有餘」參加活動。中時新聞網 ・ 1 小時前