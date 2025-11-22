北流園區年底化身耶誕音樂小鎮 馬念先、鄭宜農等10卡司開唱

【緯來新聞網】2025 北流耶誕小鎮今年以全新主題「耶誕老公公不在家」回歸，其中「耶誕音樂嘉年華」 將於SUB舞台集結10組人氣音樂人輪番登場，包括馬念先、鄭宜農、SherryZ鄭雙雙等眾多實力音樂人，陪伴觀眾一起迎接耶誕。鄭宜農談到此次參與耶誕小鎮的心情：「這是我今年（2025年）在臺北最後一場表演，耶誕節又是我最喜歡的節日，很開心能在年末和大家一起在節慶氛圍中度過一天。」談到耶誕節的儀式感，她表示通常會和朋友相聚、窩在家裡聊天喝自製熱紅酒。

北流耶誕小鎮「耶誕音樂嘉年華」卡司鄭宜農。（圖／北流提供）

而她最難忘的回憶則是去年同樣有演出，但因過敏性氣喘導致喉嚨咳到幾乎不能唱，「那時候發現自己真的不能沒有唱歌，很感激能好好站在台上的每一個時刻。」她更透露將與SherryZ鄭雙雙首唱為了北流五週年音樂共創計畫所合作的單曲，相當期待見到歌迷們。

SherryZ 鄭雙雙首次登上北流 SUB 舞台。（圖／北流提供）

首次登上北流 SUB 舞台的 SherryZ 鄭雙雙也興奮表示：「我超級期待！耶誕節是我每年最喜歡的節日，而且這次要用Full Band跟大家見面，真的等不及了！」她也分享自己對耶誕節的浪漫記憶，「只要家裡飄著熱紅酒的味道，我就會忍不住想大唱耶誕歌，Michael Bublé的歌一下，整個耶誕氣氛就回來了！」而馬念先笑說：「這幾年耶誕節前後都會有演出工作，沒有什麼特別的回憶。希望今年北流的耶誕活動能讓大家一起留下美好記憶。」



「耶誕老公公不在家」宣布將於12月13日起正式展開一連串冬季活動，包含12月13、14日暖身派對「行動代號：麋鹿大集合」、12月20、21日系列主活動「耶誕音樂嘉年華」，以及12月19至21日、24至28日「小鎮市集」，系列活動即將在臺北流行音樂中心文化館、 SUB舞台以及全園區店鋪盛大登場。

馬念先這幾年耶誕節前後都在工作，今年也不例外。（圖／北流提供）

此外，北流與釜山搖滾音樂節共同推動的「國際音樂人交換計畫」今年也持續啟動。該計畫自2023 年起展開，北流已陸續派出雷擎L8ching、康士坦的變化球KST、血肉果汁機 Flesh Juicer等臺灣樂團赴韓國演出，不僅展現臺灣音樂的多元面貌，也開創跨國合作新模式。今年釜山國際搖滾音樂節推薦的交換團——韓國獨立樂團ddbb也將來臺參與「耶誕音樂嘉年華」，與臺灣觀眾面對面交流，深化兩地音樂文化連結。



將於12月20、21日登場的「耶誕音樂嘉年華」今天正式啟售，採單日預售票555元、雙日預售票999元；12月13、14日的「暖身派對」已開放售票中，單日票500元。

