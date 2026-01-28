北流推創作挑戰比賽！黃韻玲、陳君豪出手了 「先做了再說」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

北流持續投入音樂創作人才培育，近期完成全國校園巡迴工作坊計畫，透過「北流雲取樣機」的實際操作與音樂創作概念教學，讓學生在課程中親身體驗取樣創作的樂趣，理解音樂創作的多元可能性。董事長黃韻玲分享推動本次校園巡迴工作坊的初衷，是希望在創作工具日益普及、門檻大幅降低的時代，讓不需具備樂理或演奏基礎的人，也能透過聲音開始創作，建立「人人都能創作」的信心。

北流舉辦創作挑戰賽，董事長黃韻玲鼓勵大家創作。（圖／北流提供）

黃韻玲也指出，校園巡迴不只是工具教學，而是將音樂創作的起點帶進校園，培養學生對聲音與節奏的感知，讓創作從生活中自然發芽，她鼓勵學生勇於嘗試、持續創作，並期盼透過北流的推廣，讓更多年輕世代能找到舞台，將對音樂的想法化為作品，持續培育新世代音樂創作人才。

除了推廣音樂創作教育，活動現場亦同步公布「Beat Circle｜節奏圈 北流雲取樣創作挑戰賽」相關賽事資訊。徵件從1月15日至2月5日開放投稿，作品長度需介於30至90秒，並採「社群人氣互動＋專業評審評選」的混合機制，最終將從數百件投稿作品中選出10名優勝者。本次取樣機創作比賽評審之一、音樂製作人陳君豪也鼓勵仍在觀望是否投稿的學生勇於嘗試，他以輕鬆的方式形容創作心態，直言：「做beat跟談戀愛一樣，先做了再說。」他認為，唯有實際開始動手，才能真正感受到創作的樂趣與可能性。

