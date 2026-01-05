北流揪80名學員實戰打造演唱會！大咖歌王傻眼了

〔記者張釔泠／台北報導〕北流全新推出「北流演唱會學院」，以「做出一場真正的演唱會」為核心，整合導演企劃、音樂製作與現場音訊三大專業，打造以「完整演唱會實作」為導向的人才培育計畫，本屆共吸引多達 80 名學員投入，最終成果將於 2 月 8 日在北流 SUB 展演空間公開呈現。

課程最大亮點之一，是攜手風格鮮明的金曲歌手——呂士軒與王彙筑，以兩人實際演出為主軸，帶領學員從音樂編排、舞台節奏到現場技術配置等層面全面參與，貼近產業真實需求。

「北流演唱會學院」師資皆來自產業一線工作者。導演製作組由 Good Show Lab 創辦人劉柏君擔任導師，長年操刀大型音樂節與演唱會製作，近年合作藝人包含田馥甄、美秀集團、大象體操等；音樂製作組由知名音樂製作、編曲人 TeN(梯依恩)領軍，曾參與頑童MJ116、蔡依林、五月天、八三夭等多位重量級歌手的專輯與演唱會製作；現場音訊系統組則由資深音響工程師王悅丞授課。

音樂製作課程期間，特別安排呂士軒與王彙筑前往排練室進行團練，讓學員近距離觀摩演唱會前的實際準備流程。呂士軒分享，有學員以其歌曲《New Game+》為發想，提出將跑步機搬上舞台、邊唱邊跑的構想，讓他直言從未想過，也大讚這樣的實戰型課程在坊間相當少見。王彙筑則表示，期待學員打造不同於以往的演唱會形式，這次能放下樂器、專心演唱，也已做好心理準備，迎接不被框架侷限的自由舞台。

排練當天恰逢冬至，北流董事長黃韻玲也驚喜現身排練室，關心學員學習成果並送上象徵祝福的湯圓，勉勵學員勇敢踏出屬於自己的第一步。她指出，大型演唱會多由高度專業團隊全程執行，相關實務經驗鮮少對外開放，這次 80 位學員與兩位歌手及師資團隊，從企劃提案、歌曲改編到舞台執行全程參與，能實際操作到這樣的程度十分難得。

「北流演唱會學院」課程成果將於2 月 8 日發表，屆時現場將由學員全程參與製作與執行。相關索票資訊將於 1 月 11 日公布，並同步開放大眾免費索票，詳情請關注臺北流行音樂中心官網和北流雲官方社群平台。

