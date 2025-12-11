北流耶誕小鎮全區開展 推25場音樂演出、70家市集全公開

【緯來新聞網】臺北流行音樂中心年度冬季企劃「2025 北流耶誕小鎮」今年以全新主題「耶誕老公公不在家」回歸，將於12月13日至12月28日在文化館、 SUB 舞台與全園區打造期間限定的耶誕故事小鎮。活動將以12月13、14日的暖身派對「行動代號：麋鹿大集合」揭開序幕，並於12月20、21日推出系列主活動「耶誕音樂嘉年華」，包含 SUB 舞台售票演出、園區店舖串聯的音樂活動，以及多項特別企劃與免費體驗。同時，深受民眾喜愛的「小鎮市集」也將於12月19日至21日與12月24日至28日連續兩週登場，以音樂、互動、故事與市集全面營造臺北冬季最具魅力的節慶場景。

臺北流行音樂中心年度冬季企劃「2025 北流耶誕小鎮」今年以全新主題「耶誕老公公不在家」回歸。（圖／北流提供）

繼日前公布的首波亮點—— SUB 舞台售票演出將於12月20、21日由10組人氣樂團與歌手輪番演出、掀起節慶高潮後，第二波亮點也將在同一週末全面引爆。今年特別串聯16家園區店鋪推出25場免費音樂演出，曲風涵蓋爵士、雷鬼、電子、饒舌、搖滾、民謠與古典等類型，讓園區彷彿變身城市音樂街角，民眾只要踏進北流，就能在不同場域遇見各種風格的現場演出。本次串聯演出亦邀集多位重量級音樂人與跨界創作者加入，其中包括屢獲金曲肯定的爵士鋼琴家許郁瑛 YuYing Hsu，她將在「小鎮音樂聚落」帶來限定演出，以融合即興、電子與原創作品的鋼琴語彙，展現其擅長的聲響冒險。



而由 DJ 與布袋戲共演的「臺語大聯盟 民生電氣 DJ ChiLL X 蘇俊穎掌中木偶劇團」，在「小鹿亂撞舞台」以經典臺語流行歌曲、布袋戲操偶與 DJ 文化激盪出全新臺味。不論是喜愛懷舊或新潮音樂的觀眾，都能在現場一起唱、一起跳，甚至成為演出的一部分。DJ ChiLL 以強烈律動與舞台能量聞名，而蘇俊穎掌中木偶劇團則以當代語彙呈現布袋戲魅力，兩者聯手打造今年最具娛樂性的跨界演出。



此外，獲金曲、金音獎肯定的搖滾樂團「百合花 Lilium」也將登上「小鹿亂撞舞台」，以融合南北管、月琴念歌與多元曲風的臺語搖滾展現新世代臺灣音樂精神。從《燒金蕉》、《不是路》到2024年最新專輯《萬事美妙》，百合花 Lilium 持續突破類型邊界，將在耶誕小鎮帶來充滿文化能量與現場魅力的演出。多組藝術家共同形塑今年耶誕小鎮最具風格的「店鋪音樂地圖」，為園區注入豐富而驚喜的聲音景觀。

臺北流行音樂中心年度冬季企劃「2025 北流耶誕小鎮」今年以全新主題「耶誕老公公不在家」回歸。（圖／北流提供）

4大特別企劃溫暖登場：《虎姑婆與他的朋友》、朱宗慶打擊樂團2、國小合唱團報佳音感動現身

今年4大特別企劃包含親子、音樂、教育與文化多重面向，為活動帶來更多深度與溫度。其中，富邦文教基金會開發的《虎姑婆與他的朋友》是亞洲第一個專為6至10歲兒童打造的流行音樂節目，由陶晶瑩為虎姑婆配音，以9首原創歌曲陪伴孩子面對恐懼、勇敢表達感受。透過「孩子看見孩子」的視角，打造寓教於樂的節慶舞台。



「朱宗慶打擊樂團2」以節奏、律動與精湛音樂能量，持續將美好帶入社會每一個角落，本次演出也將為耶誕小鎮增添更多動感與感動。



此外，今年特別邀請臺北市內湖區麗山國小與碧湖國小合唱團於節慶期間報佳音。麗山國小多次於臺北市合唱比賽榮獲佳績；碧湖國小合唱團成立逾40年，演出經驗豐富，將帶來〈Stars〉、〈Why We Sing〉、〈Edelweiss〉、〈知足〉與直笛演奏等曲目，以純淨童聲與樂音為民眾獻上最真摯的節慶祝福。



SUB 耶誕音樂嘉年華登場 10組人氣樂團及歌手輪番獻唱熱烈啟售中

作為系列活動的重點，「耶誕音樂嘉年華」的售票演出將於12月20、21日於 SUB 舞台熱鬧登場。今年集結馬念先、鄭宜農、SherryZ 鄭雙雙等10組深受樂迷喜愛的音樂人，用兩天滿載能量的現場演出陪伴民眾迎接耶誕節到來。活動現正熱烈售票中，預計將成為2025年冬季最受期待的城市節慶演唱活動，邀請所有樂迷把握機會，在北流以音樂與歡樂度過最溫暖的年末時光。





節慶互動全面升級 耶誕小鎮推出闖關與交換禮物兩大暖心活動

呼應今年主題「耶誕老公公不在家」，北流推出大型互動遊戲「闖關任務：尋找間諜薑餅人」，邀請民眾化身麋鹿，在園區店鋪間探索並找出散落的小鎮線索。整體設計共18個關卡，結合故事設定與節慶氛圍，打造兼具趣味與沉浸感的體驗。參與者可依闖關數兌換限定耶誕禮品，全數破關更能獲得限量加碼好禮，是今年最具互動魅力的耶誕小鎮亮點之一。





配合主活動週末，耶誕小鎮將於文化館一樓「鹿境大廳」推出限定「耶誕小鎮交換禮物」，開放觀眾自由參加。參與者只需自備一份全新且包裝完整的禮物，即可領取號碼牌進行交換，北流也鼓勵民眾帶來具「音樂」或「耶誕」元素的禮物，共同為小鎮增添節慶驚喜與溫暖氛圍。



70家攤位齊聚！耶誕小鎮市集12/19起連兩週登場 4大主題玩翻北流冬日

今年「小鎮市集」也將以全新的「MOYO 耶誕市集」於12月19日至21日與12月24日至28日連續兩週登場，「MOYO」 在韓文是「融合」、「集合、大家來」的意思，藉由匯聚超過70家美食、文創與DIY攤位，融合台式傳統與西方節慶氛圍，打造兼具味覺、手作與遊戲的節慶聚落。市集以四大主題區域呈現，包含魔法表演、文創手作、美食樂飲與互動遊戲區，讓大小朋友都能在北流找到屬於自己的冬日歡樂。





《巧克力冒險工廠》百老匯音樂劇首度登台！北流耶誕檔期啟動跨國魔幻盛宴

作為北流冬季檔期的另一亮點，羅德．達爾原著《巧克力冒險工廠》美國百老匯魔幻音樂劇將於12月17日首度登台，在北流表演廳盛大開演。此製作由原版國際巡演團隊攜手華文環球藝術娛樂呈現，以奇幻舞台、創新特效與扣人心弦的音樂，帶領觀眾走進旺卡的糖果王國，親身體驗想像力奔放的魔法世界。

