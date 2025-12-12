北流耶誕小鎮沉浸式登場 迷因翻玩爆紅YTR驚喜現身

北流耶誕樹點燈，節慶氛圍濃厚。（北流提供）

臺北流行音樂中心年度冬季企劃「2025 北流耶誕小鎮」今年以全新主題「耶誕老公公不在家」盛大回歸，將於12月13日至12月28日在文化館、 SUB 舞台與全園區打造期間限定的耶誕故事小鎮。活動將以12月13、14日的暖身派對「行動代號：麋鹿大集合」揭開序幕，並於12月20、21日推出系列主活動「耶誕音樂嘉年華」，包含 SUB 舞台售票演出、園區店舖串聯的音樂活動，以及多項特別企劃與免費體驗。

繼日前公布的首波亮點SUB 舞台售票演出將於12月20、21日由10組人氣樂團與歌手輪番演出、掀起節慶高潮後，第二波亮點也將在同一週末全面引爆。今年特別串聯16家園區店鋪推出25場免費音樂演出，曲風涵蓋爵士、雷鬼、電子、饒舌、搖滾、民謠與古典等類型，其中包括屢獲金曲肯定的爵士鋼琴家許郁瑛 YuYing Hsu，她將在「小鎮音樂聚落」帶來限定演出，以融合即興、電子與原創作品的鋼琴語彙，展現其擅長的聲響冒險。

園區表演更納入具話題性的跨域合作，其中包括以音樂內容為主、擅長以多種樂風翻玩網路迷因的 YouTuber 小尾巴。他以融會生活觀察的詞曲創作、結合網路文化的音樂編排，近年更積極投入現場演出，此次將在耶誕小鎮帶來兼具趣味與音樂性的限定舞台。

而由 DJ 與布袋戲共演的「臺語大聯盟 民生電氣 DJ ChiLL X 蘇俊穎掌中木偶劇團」，在「小鹿亂撞舞台」以經典臺語流行歌曲、布袋戲操偶與 DJ 文化激盪出全新臺味。不論是喜愛懷舊或新潮音樂的觀眾，都能在現場一起唱、一起跳，甚至成為演出的一部分。DJ ChiLL 以強烈律動與舞台能量聞名，而蘇俊穎掌中木偶劇團則以當代語彙呈現布袋戲魅力，兩者聯手打造今年最具娛樂性的跨界演出。

