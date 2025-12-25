北流耶誕小鎮狂吸2萬人 馬念先穿這造型自嘲是恥辱

馬念先日前開唱。（北流提供）

臺北流行音樂中心年度冬季企劃「北流耶誕小鎮」於近日熱鬧展開，全園區多達16個舞台同步開唱，集結35場音樂演出、4大特別企劃和70家市集，現場洋溢濃厚耶誕氛圍，兩日共吸引多達2萬人次共襄盛舉。

系列主活動「耶誕音樂嘉年華」兩天由 10 組話題卡司接力登場，包括馬念先、午夜乒乓、共振效應、Optical Orca 光學虎鯨、野巢 Nosu、「北流五週年音樂共創計畫」合作亮點鄭宜農與 SherryZ 鄭雙雙，以及由釜山國際搖滾音樂節推薦的交換團韓國獨立樂團 ddbb 等，曲風橫跨爵士、搖滾、電子與獨立流行，打造出屬於年末的多元冬季舞台。

「耶誕音樂嘉年華」首日最受矚目的焦點之一，莫過於久違登台的馬念先。他一上台便應景笑說：「主辦跟我說要準備一首聖誕歌，我想說那不如把『生日快樂歌』改成『聖誕快樂歌』。」隨後直接帶著觀眾一起大合唱，瞬間炒熱現場氣氛。有趣的是，聊到當天造型時，馬念先自虧：「我今天有特別穿聖誕元素的衣服，你們有發現嗎？就是大賣場的那種，好像以前小時候的已經丟掉了，以前覺得是一種『恥辱』，可是現在發現在舞台上挺好用的。」

談到久違站上舞台的心情，馬念先也坦言：「蠻開心的是，今天有人來看我，我其實真的很久沒有表演了，我喜歡保持神秘的那種感覺。」他笑說，久未演出多少還是會有點緊張，但很開心在特別的日子裡跟觀眾一起度過。

