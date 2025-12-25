北流耶誕2萬人戴鹿角擠爆！ 馬念先「賣場戰袍」登場自嘲：以前覺得恥辱

馬念先久違登台，幽默互動炒熱現場氣氛。北流提供

「北流耶誕小鎮」活動自12月13日熱鬧起跑，集結16個舞台、35場音樂演出及70家市集，馬念先、鄭宜農、鄭雙雙等10組超強卡司接力登場，搭配由釜山國際搖滾音樂節推薦的韓國樂團ddbb，讓北流化身跨國音樂嘉年華。上週末（12月20日、21日）活動迎來最高峰，兩天吸引多達2萬人次朝聖，民眾紛紛戴上麋鹿髮箍穿梭其中，充滿濃厚節慶感。

馬念先久違登台自虧「恥度」高 改編慶生歌全場合唱

久未露面的馬念先成為首日焦點，一上台便展現馬式幽默。他笑稱主辦單位要求準備耶誕歌，他乾脆將「生日快樂歌」改成「聖誕快樂歌」帶動全場大合唱。

廣告 廣告

聊到應景造型，他更大方自嘲：「我今天穿的是大賣場買的那種，以前覺得是『恥辱』，現在發現舞台效果挺好。」馬念先坦言自己喜歡保持神祕感，雖然太久沒表演會緊張，但看到爆滿觀眾支持感到非常開心。

來自韓國的 ddbb 以強烈節奏與高能量演出登台，瞬間推升現場氣氛。北流提供

鄭宜農、鄭雙雙合體傳遞力量 感性謝票明年進軍高雄

活動第二天由北流五週年音樂共創計畫的主角鄭宜農與SherryZ鄭雙雙驚喜合體，演唱共創曲〈Right Here〉。鄭雙雙感性談到近期社會不安，希望透過音樂讓大家找回愛與關懷，並帶領全場拍手演唱〈Time〉圓夢。

鄭宜農則透露明年初將於SUB舞台舉辦專場，並預計前往高雄演出，感謝歌迷在不平靜的一年給予支持，最後在熱烈安可聲中以〈金黃色的〉為耶誕夜晚畫下完美句點。

鄭宜農（圖左）與 SherryZ 鄭雙雙（圖右）兩人合體演唱北流五週年音樂共創歌曲〈Right Here〉。北流提供

林慶台25日化身耶誕老人 百老匯音樂劇魔幻登場

除主舞台外，園區角落驚喜不斷。YouTuber小尾巴化身馴鹿即興彈唱觀眾願望，蘇俊穎掌中木偶劇團與DJ ChiLL攜手讓布袋戲走進人群，泥灘地浪人更利用洗臉盆、洗衣板演奏爵士樂，將氣氛推至頂點。

雖然音樂嘉年華已落幕，但「MOYO耶誕市集」將持續至12月28日，12月25日當天，《賽德克．巴萊》飾演莫那魯道的林慶台牧師將化身耶誕老人發送禮物。此外，百老匯音樂劇《巧克力冒險工廠》也在表演廳熱演中，邀請民眾把握最後機會感受魔幻冬日。



回到原文

更多鏡報報導

Ozone宣布5成員明年1月入伍！文廷「唯一留守」 佳辰、子翔「想當同學」

泰勒絲世紀姻緣「最強紅娘」竟是親媽 曝天后點頭答應關鍵「他是最適合我的」

驚喜耶誕禮物來了！孫燕姿宣布2026年台北開唱 親揭巡演1習慣嚇壞團隊