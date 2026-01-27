北流走遍全臺20所校園 黃韻玲談校園巡迴初衷

【緯來新聞網】臺北流行音樂中心（北流）持續投入音樂創作人才培育，近期完成全國校園巡迴工作坊計畫，累計走訪全臺 20 所校園。透過「北流雲取樣機」的實際操作與音樂創作概念教學，讓學生在課程中親身體驗取樣創作的樂趣，理解音樂創作的多元可能性。系列最終場日前於北流產業區舉行，活動持續引發校園與產業關注。董事長黃韻玲分享推動本次校園巡迴工作坊的初衷，是希望在創作工具日益普及、門檻大幅降低的時代，讓不需具備樂理或演奏基礎的人，也能透過聲音開始創作，建立「人人都能創作」的信心。



她也指出，校園巡迴不只是工具教學，而是將音樂創作的起點帶進校園，培養學生對聲音與節奏的感知，讓創作從生活中自然發芽。她鼓勵學生勇於嘗試、持續創作，並期盼透過北流的推廣，讓更多年輕世代能找到舞台，將對音樂的想法化為作品，持續培育新世代音樂創作人才。

北流董事長黃韻玲。（圖／北流提供）

在校園巡迴過程中，北流雲取樣機走進全臺各地不同學制的教學現場，從國小、高中到大專院校，學生皆能透過實際操作快速上手。課程中，學生嘗試取樣同學的聲音、環境音與日常聲響，結合節奏編排與效果器設計，完成屬於自己的音樂作品，不少學生也分享「創作其實沒有想像中困難」。多所學校教師亦回饋，取樣機有助於補足現行音樂課程對創作工具的理解，並已規劃將相關教材導入後續教學，讓音樂創作成為更貼近學生生活的學習體驗。



除了推廣音樂創作教育，活動現場亦同步公布「Beat Circle｜節奏圈 北流雲取樣創作挑戰賽」相關賽事資訊。比賽不限曲風、不比設備，強調聲音運用與創意轉化，個人或多人共創皆可參加。徵件從 1 月 15 日至 2 月 5 日開放投稿，作品長度需介於 30 至 90 秒，並採「社群人氣互動＋專業評審評選」的混合機制，最終將從數百件投稿作品中選出 10 名優勝者。評審陣容包括北流董事長黃韻玲、音樂製作人陳君豪、爵士鋼琴演奏家許郁瑛，以及作詞人吳易緯，期望透過專業視角，鼓勵更多創作者投入取樣創作。



此次取樣機創作比賽評審之一、音樂製作人陳君豪也鼓勵仍在觀望是否投稿的學生勇於嘗試。他以輕鬆的方式形容創作心態，直言：「做 beat 跟談戀愛一樣，先做了再說。」他認為，唯有實際開始動手，才能真正感受到創作的樂趣與可能性。

成功高中學生在課堂上使用取樣機編曲並聆聽成果。（圖／北流提供）

針對近年許多新生代創作者未必具備傳統樂器背景，陳君豪也指出，樂器本身只是傳達情緒與想法的工具，「只要你有話想說，各種媒介都成立」，而取樣機正是一個相對容易上手的起點，能幫助更多人跨出創作的第一步，將生活中的聲音轉化為音樂。



此次校園巡迴工作坊不僅推動音樂創作教育，也成為學生實際接觸創作工具、培養創作興趣的重要實踐平台。最終場回到北流產業區舉行，也象徵北流在校園音樂教育推動上的一項重要里程碑。

