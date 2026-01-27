北流雲取樣創作挑戰賽 黃韻玲鼓勵學生勇於創作

記者周毓洵／臺北報導

臺北流行音樂中心（北流）持續推動音樂創作教育，隨著全臺校園巡迴工作坊圓滿落幕，也正式宣布啟動《Beat Circle－節奏圈北流雲取樣創作挑戰賽》。北流董事長黃韻玲表示，希望透過取樣創作，讓更多學生相信「創作其實沒有那麼難」，並鼓勵年輕世代勇於嘗試、持續創作，把對聲音的想法變成真正的作品。

北流雲取樣機校園巡迴計畫日前完成最終場，累計走訪全臺20所校園，從國小、高中到大專院校，讓不同年齡層的學生實際操作取樣機，親身體驗音樂創作的樂趣。黃韻玲分享，推動校園巡迴的初衷，是希望在創作工具越來越普及的時代，即使沒有樂理或演奏背景，也能透過聲音開始創作，「讓創作成為每個人都能嘗試的事」。

在課程中，學生們嘗試取樣同學的聲音、環境音與生活中各種聲響，搭配節奏編排與效果設計，完成屬於自己的音樂作品，不少人直呼「原來創作可以這麼有趣」。多位教師也回饋，取樣機讓音樂課程更貼近學生生活，未來也規劃將相關內容納入教學，延續創作能量。

隨著校園巡迴告一段落，北流同步公布《Beat Circle－節奏圈北流雲取樣創作挑戰賽》徵件資訊。比賽不限曲風、不比設備，強調聲音運用與創意轉化，個人或多人共創皆可參加。徵件時間即日起至2月5日止，作品長度需介於30至90秒，最終將選出10名優勝者。

評審陣容同樣吸睛，包括北流董事長黃韻玲、音樂製作人陳君豪、爵士鋼琴演奏家許郁瑛，以及作詞人吳易緯。陳君豪也以輕鬆語氣鼓勵學生：「做 beat 跟談戀愛一樣，先做了再說。」他認為，只要願意動手嘗試，就能在過程中找到屬於自己的聲音。

北流表示，希望透過校園巡迴與創作挑戰賽雙軌並進，讓音樂創作不再只是少數人的專利，而是能在生活中自然發生的日常實踐，持續為臺灣培育更多新世代創作能量。

北流董事長黃韻玲分享校園巡迴初衷，盼讓更多學生建立「人人都能創作」的信心。（北流提供）

北流現正舉辦「取樣機創作比賽」，評審陣容包括作詞人吳易緯。（北流提供）

北流近期走訪全臺20所校園，完成北流雲取樣機校園巡迴計畫。圖為南投縣埔里鎮愛蘭國小生課後大合照。（北流提供）

北流近期走訪全臺20所校園，完成北流雲取樣機校園巡迴計畫。圖為新莊高中生在課程中討論並操作取樣機。（北流提供）