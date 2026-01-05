北流首辦演唱會學院 啟動臺灣人才培育

記者周毓洵／臺北報導

臺北流行音樂中心全新推出「北流演唱會學院」，以「做出一場真正的演唱會」為核心理念，首度整合導演企劃、音樂製作與現場音訊三大專業模組，打造臺灣少見、以完整演唱會實作為導向的人才培育計畫。這屆課程更邀請金曲歌手呂士軒與王彙筑擔任實戰核心，讓學員直接參與真實演唱會製作流程，最終成果將於2月8日在北流SUB展演空間公開登場，1月11日起開放免費索票。

「北流演唱會學院」最大特色，在於不只上課、而是真的「把演唱會做出來」。課程吸引80位來自不同世代與背景的學員投入，從音樂編排、舞台節奏、技術配置到現場執行，全程貼近產業實況，讓學員實際理解一場演唱會如何從零到一誕生。

課程架構分為三大模組，導演製作組由 Good Show Lab 創辦人劉柏君（Chris）擔任導師，帶領學員從企劃發想一路到舞台執行，建立整合視角；音樂製作組由知名製作人 TeN（梯依恩）領軍，解析演唱會音樂與錄音室作品在編制與動態上的差異；現場音訊系統組則由資深音響工程師王悅丞（Joe）授課，帶領學員實際操作 PA 系統與現場混音，讓聲音成為舞台最穩定的後盾。

除核心課程外，學院也安排「大師講堂」，邀請重量級幕後工作者分享第一線經驗。曾合作蔡依林、張惠妹的混音師陳文駿，分享大型演唱會的聲音策略；策展人張文玲導演則從導演視角，剖析演唱會如何在創意與現實之間取得平衡，讓學員理解產業背後的關鍵判斷。

在音樂製作課程期間，呂士軒與王彙筑也親自走進排練室，讓學員近距離觀摩演唱會前的團練與討論。呂士軒透露，有學員以〈New Game+〉為靈感，提出「邊唱邊跑步機」的舞台構想，讓他直呼新鮮又有趣；王彙筑則表示，期待這次能跳脫既有形式，放下樂器、專心演唱，迎接一場不被框架限制的舞台實驗。

北流董事長黃韻玲也在課程期間驚喜現身為學員打氣。她指出，大型演唱會的實務經驗向來難以對外開放，而這次學員能從企劃、改編到舞台執行全程參與，對臺灣現場音樂產業而言格外珍貴，也期待透過這樣的實戰模式，為產業培養更多具備整合能力的新血。

北流董事長黃韻玲（中）驚喜現身排練室，並特地送上湯圓為當日授課老師梯依恩（左）、金曲歌手呂士軒（右）和學員們加油打氣。（北流提供）

金曲歌手王彙筑表示，期待學員打造不同於以往的演唱會形式，也準備放下樂器、專心演唱，迎接不受框架限制的舞台呈現。（北流提供）

金曲歌手呂士軒分享，有演唱會學院的學員以其歌曲「New Game+」發想舞台構想，讓他直言從未想過，也大讚實戰型課程相當難得。（北流提供）

北流首辦「演唱會學院」實戰培育課程，最終成果以金曲歌手呂士軒與王彙筑的實際演出為核心，打造一場完整演唱會。圖為音樂製作課程期間，呂士軒（前左2）前往排練室與學員進行團練。（北流提供）