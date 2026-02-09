北海岸冬遊首選！ 探訪石門百年梯田與三芝三生步道

冬季前往北海岸踏青，除了品嚐龜吼、富基漁港的現流海鮮與肥美螃蟹，欣賞風稜石、老梅綠石槽等地質景觀，行程還可延伸至周邊農村社區。餐後漫步三芝三和櫻花步道品嚐「初戀米香」，或走訪石門嵩山「百年梯田」體驗米食DIY，在山海交織的美景中感受純樸農村的慢活時光。

三芝三和社區三生步道，提供令人心曠神怡的健行體驗 。（圖／新北市政府提供）

三芝三和社區座落於三芝區台2線上，是結合自然生態、櫻花步道、食農教育的農村再生社區。沿著溪畔蜿蜒的櫻花步道，一側是潺潺溪水帶來清涼水氣和悅耳水聲，另一側則是林木蓊鬱，為鳥類和昆蟲提供理想棲息地。社區響應食農教育推出各式洛神系列點心，新上市的「初戀米香」口感酥鬆香濃，「希望市集」現場展售新鮮農特產品及手工藝品。

三芝三和社區初戀米香 。（圖／新北市政府提供）

石門嵩山社區位於北海岸丘陵地帶，擁有層層交錯的火成岩梯田景觀及豐富自然生態資源。在新北市政府農業局「農村再生計畫」支持下，社區逐步整修荒廢多年的石梯田，重新引水、修復田埂，復育傳統梯田農耕文化，並引進日本越光米品種栽種，重現百年前嵩山梯田的農作風貌。

石門嵩山社區千歲米 。（圖／新北市政府提供）

因現況農民年齡較大，總歲數逾千歲，所生產的黑米因此命名為「千歲米」。社區結合千歲米成功開發出「米食體驗」遊程，可DIY製作花生麻糬，具體實踐農村的世代傳承與土地關懷。社區推出特色遊程，走訪社區內古道、傳統梯田及古厝建築，深入體驗農村文化與歷史脈絡。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，三芝三和社區與石門嵩山社區成功將在地生態、傳統文化與創新產業完美結合，展現出新北農村獨有的韌性與魅力。無論是三芝三和社區的「初戀米香」還是石門嵩山社區的「米食體驗」，都代表社區對土地的熱愛與產業升級的努力。

