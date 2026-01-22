北海岸冬遊首選 美食加美景

三芝三和社區三生步道，提供令人心曠神怡的健行體驗。（圖：新北市農業局提供）

新北市農業局昨（二十二）日表示，冬季週末前往北海岸踏青，除可到龜吼、富基漁港品嚐直送的現流海鮮與當季肥美螃蟹，欣賞沿途風稜石、老梅綠石槽等具代表性的地質景觀，行程不妨延伸至周邊農村社區，餐後漫步在三芝三和櫻花步道，品嚐社區新品「初戀米香」，或走訪石門嵩山「百年梯田」，在山海交織的美景中感受純樸農村的慢活時光。

三芝三和社區結合自然生態、櫻花步道及食農教育，位於三芝區台二線上。沿著溪畔的櫻花步道，提供愉悅的健行體驗，溪水潺潺，清涼宜人；林木茂盛，吸引鳥類與昆蟲棲息。近年來，社區推廣食農教育，推出各式洛神系列點心，其中「初戀米香」口感酥鬆，是優雅午茶的首選。「希望市集」也販售新鮮農特產品及手工藝品，支持在地產業發展。

石門嵩山社區位於北海岸丘陵，擁有美麗的火成岩梯田和豐富的生態資源。近年在新北市政府農業局的支持下，社區修復了荒廢的石梯田，重新引水、修整田埂，復興傳統農耕文化，並引進日本越光米，重現百年前的農作風貌。

由於農民年齡較大，所生產的黑米被稱為「千歲米」。為提升品牌價值，社區結合千歲米，開發「米食體驗」遊程，讓遊客ＤＩＹ製作花生麻糬，實踐農村傳承與土地關懷，並打造具傳統與創新的在地特色。社區還推出特色遊程，帶領遊客探索古道、傳統梯田和古厝，深入體驗農村文化與歷史。

新北市農業局長諶錫輝指出，三芝三和社區與石門嵩山社區成功將在地生態、傳統文化與創新產業完美結合，展現出新北農村獨有的韌性與魅力。無論是三芝三和社區的「初戀米香」還是石門嵩山社區的「米食體驗」，都代表著社區對土地的熱愛與產業升級的努力。