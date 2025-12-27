北海岸最大環保聖誕樹 新北金山高中溫馨點燈

巨型環保聖誕樹是金山高中師生用1461個寶特瓶製作而成，象徵齊心為環境盡一份心力 (金山高中提供)

新北市北海岸最大巨型環保聖誕樹在金山高中校園點燈，為歲末寒冬注入滿滿溫暖與希望 (金山高中提供)

金山高中師生與校園巨型環保聖誕樹合影 (金山高中提供)

新北市北海岸最大巨型環保聖誕樹在金山高中校園點燈，為歲末寒冬注入滿滿溫暖與希望。這棵以回收寶特瓶打造而成的聖誕樹，不僅成為校園新地標，也化身最暖心的環保宣言，在感恩與祝福的十二月，傳遞對地球的關懷與對未來的期待。

金山高中表示，活動由學務處發起募集回收寶特瓶行動，起初師生並不知道用途，但仍踴躍響應，從家中或向親友蒐集即將丟棄的寶特瓶。短短一週內，全校共募集到1461個寶特瓶，象徵著師生齊心為環境盡一份心力；隨後，學務處同仁投入大量時間進行清洗、整理與加工，歷經約6小時的打洞與串線作業、3小時的架設工程，再加上3小時的LED燈飾串接，終於完成北海岸最大型的環保聖誕樹，矗立於校園中庭，成為最吸睛的冬季風景。

廣告 廣告

為迎接這棵別具意義的聖誕樹，學校特別舉辦點燈祈福儀式，在師生溫暖的歌聲中，共同見證燈光亮起的感動時刻。透明的寶特瓶在燈光映照下閃耀光芒，不僅展現光影之美，更象徵全校師生凝聚而成的「愛與希望」，為歲末時節增添溫馨氛圍。

校長陳玉桂在祈福儀式中表示，感謝學務處團隊在繁忙的年終時刻，主動發揮創意，為校園帶來滿滿幸福感，也感謝全體師生共同參與寶特瓶募集與建置過程。她指出，這棵環保聖誕樹不只是裝飾，更讓學生親身體會「垃圾也能變藝術」，理解資源再利用的價值，進而培養環保意識與行動力。

陳玉桂校長也提到，1461個寶特瓶，每一個都象徵一份力量與一道光，當眾人的力量匯聚在一起，就能成為照亮黑暗的光芒，期盼透過這項活動，讓師生在迎接新的一年之際，持續實踐環保永續與關懷土地，彼此成為生命中的那道光，攜手迎向充滿希望的2026年。