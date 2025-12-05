北海岸磺港之旅 泡湯、啖海產雙享受

記者古可絜／綜合報導

隨著東北季風逐漸增強、天氣轉涼，正是泡湯好時節，金山磺港一帶溫泉資源豐富，搭配此時正值肥美的海鮮，「泡湯+吃海鮮」成為許多旅客秋冬遊北海岸的熱門暖心路線。新北市漁業處邀請民眾沿著北海岸展開療癒之旅，從磺港泡湯出發，一路欣賞跳石海岸與草里驛棧的海天美景，來趟舒心又飽足的療癒之旅。

位於金山岬西南側的磺港漁港，是17世紀西班牙人為運輸大屯山所開採的硫磺而闢建，因而得名，此地天然砂岩岬角能抵禦東北季風，形成穩定的避風港灣，使其成為北海岸重要的漁業據點，也是先民販售魚貨的「魚路古道」起點；磺港漁港以延繩釣漁業為主，更保有世界上僅存的磺火漁法「蹦火仔」，是金山獨有的百年傳統漁業文化，已於2015年被登錄為新北市文化資產，展現深厚的漁村文化底蘊。

比鄰漁港的磺港溫泉公共浴室，則以富含鐵質、呈現金黃色的泉水聞名，素有「黃金之湯」美譽；泡湯放鬆後，不妨漫步至附近的金山老街，是金山最古老的一條街，已有超過3百年的歷史，聚集各式傳統小吃與特色伴手禮，如卜肉、蚵仔酥、烤紅心蕃薯及阿玉蔴粩等。

沿著台2線往石門方向前行，即可抵達跳石海岸，綿延約10多公里的火山海岸線，由大屯火山群噴發所逐漸雕琢出遍布渾圓礫石的壯麗景觀。靜謐的海岸搭配秋日雲影變幻，構成如畫般的地質美景，沿岸有一個「跳石公車站」，被譽為臺灣最美公車站，是攝影愛好者與旅人秋季朝聖的熱門地點，無論於海岸線漫步或駐足聆聽潮聲，都能在此獲得專屬秋日的療癒時光。