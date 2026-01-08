北海岸觀光 石門工程6月完工

立法院交通委員會7日赴新北市石門區考察北海岸觀光建設，北海岸及觀音山國家風景區管理處說明石門洞周邊景觀改善與麟山鼻公廁工程，預計今年6月前完工。交通部長陳世凱指出，中央已投入逾4000萬元強化步道與公共設施。國民黨議員陳家琪表示，中央與地方需求成功對接，是石門長年期待的重要一步。

北觀處指出，已完成石門洞據點及周邊景觀改善，針對原本動線混亂、人工設施過多的問題進行調整，讓海蝕地景得以更完整呈現；同時考量麟山鼻為雙灣自行車步道重要休憩節點，平、假日遊客眾多，已啟動景觀公廁新建工程，預計6月前完工，補足長期不足的公共服務機能。

未來包括石門洞旅遊服務設施、石門風箏公園旅遊資訊據點，將結合觀海賣店與地形地貌設計，串聯自行車路網，作為白沙灣與中角灣之間的重要中繼服務站，並與後續完成的綠石槽步道相互連結，逐步形塑完整的濱海旅遊軸線。

陳世凱昨透過社群發文表示，石門洞與富貴角燈塔、富基漁港共同構成北海岸重要觀光亮點，中央已編列超過4000萬元經費，改善步道、人行動線與公共設施，並納入「台灣好行」整體規畫，提升公共運輸可及性，讓旅客來得安全、走得舒適。

國民黨立委洪孟楷指出，北海岸建設不能只是單點開發，而是交通、觀光服務與空間活化的整體串聯，此次考察的重點，就是確保工程進度如期、品質到位，讓建設真正落地，觀光效益也能實際回饋地方。

陳家琪說，石門洞不只是景點，更是居民從小看到大的生活風景。她認為，石門真正的魅力來自山海交織的生活感，包括石砌梯田、老農耕作的「千歲米」，以及逐步改善的交通與醫療服務。近年F154免費新巴士通車、醫療巴士停靠點增加，看似細微，卻直接影響生活品質的重要改變。